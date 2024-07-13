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12.07.2024, 20:26

Решение по досрочному изъятию пенсионных средств примут до конца 2024 года

Новости Казахстана 0 1

Нацбанк, министерство труда и соцзащиты, а также группа экспертов, в которую входят бывший министр финансов Болат Жамишев и экс-глава Нацбанка Григорий Марченко, придут к окончательным решениям по поводу изменения пенсионной системы Казахстана до конца года. Тогда же станет известно, будет ли введен запрет на досрочное снятие пенсионных средств. Об этом сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на пресс-брифинге 12 июля, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

«Пенсионная система Казахстана нуждается в совершенствовании. Об этом говорит сам социальный блок правительства, об этом говорят и специалисты, и это мы тоже знаем. Сейчас система стабильна, но в будущем, если мы не предпримем каких-то шагов, могут быть определенные вопросы. Сейчас мы работаем, получается, втроем – министерство труда и соцзащиты, Нацбанк и группа специалистов. Мы хотим до конца года к каким-то решениям прийти в целом по пенсионной системе. И что будет с возможностью досрочного изъятия, будет понятно тогда», – заявил Сулейменов. 

Ранее в кулуарах правительства министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова рассказала, что Болат Жамишев и Григорий Марченко, которые входят в группу экспертов при Общественном совете ЕНПФ, предложили ввести запрет на досрочное изъятие пенсионных средств. Они считают, что люди, которые используют свои накопления раньше срока, в далеком будущем будут получать недостаточные выплаты, и это будет влиять на их уровень жизни. Жакупова отметила, что казахстанцы, досрочно снявшие пенсионные накопления и к сегодняшнему дню уже вышедшие на пенсию, по накопительной системе в среднем получают 34 тыс. тенге. Поэтому Минтруда эту инициативу рассматривает и поддерживает. 

В 2021 году в Казахстане разрешили досрочное снятие пенсионных накоплений. При этом получить деньги можно только на покупку жилья или лечение. На данный момент, по данным Минтруда, этой услугой воспользовались 1,5 млн человека. Из ЕНПФ за это время было изъято 3 трлн тенге. 

«Курсив» писал, какие еще нововведения предлагают эксперты при Общественном совете ЕНПФ. Среди них – изменение методики расчета минимальной базовой пенсии. Ее предлагается исчислять исходя из минимальной заработной платы, а не из размера прожиточного минимума. Сегодня один МЗП равняется 85 тыс. тенге, а один прожиточный минимум, применяемый для исчисления пенсий, – 43,4 тыс. тенге. 

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