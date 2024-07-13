Димаш Кудайберген спел песню для фильма Джеки Чана

12 июля вышел фильм Джеки Чана, саундтрек для финальной части которого исполнил Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.
Песня This Love звучит в финале долгожданной картины Джеки Чана «Легенда». Новостью поделился автор музыки саундтрека, маэстро Нейтан Ванг на своей странице в Instagram. Маэстро признался, что для него большая честь работать с Димашем.
Что касается самой песни, то, по словам композитора, из-за сокращения времени фильма ее пришлось немного отредактировать.
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