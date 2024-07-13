Димаш Кудайберген спел песню для фильма Джеки Чана

Фото: instagram.com/nathanwang888/

Песня This Love звучит в финале долгожданной картины Джеки Чана «Легенда». Новостью поделился автор музыки саундтрека, маэстро Нейтан Ванг на своей странице в Instagram. Маэстро признался, что для него большая честь работать с Димашем.

Что касается самой песни, то, по словам композитора, из-за сокращения времени фильма ее пришлось немного отредактировать.