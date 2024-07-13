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13.07.2024, 11:16

Стражи порядка молча наблюдали, как супруг таскал бывшую жену за волосы

Новости Казахстана 0 0

Видео было опубликовано в социальных сетях. Уточняется, что все происходило в момент выселения бывшей супруги с детьми из дома по решению суда. Помимо насильственных действий в отношении женщины, в объектив попала девочка с окровавленным лицом. Данный факт прокомментировала уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Подробностями инцидента поделилась в социальных сетях адвокат Жанна Уразбахова.

Некоторые мужчины, разводясь с женами, почему-то считают, что развелись и с детьми тоже. Дети не просят, чтобы их рожали, дети приходят в этот мир по желанию их родителей. У Даны и ее бывшего мужа трое детей. Сегодня, всех их общих детей вместе с мамой выкинули на улицу как ненужный утиль. Для бывшего мужа Даны, имущество оказалось ценнее психологического и физического здоровья его детей. Выкинув из дома окровавленных детей и избитую жену, он наконец-то, почувствовал себя «мужиком»», - написала адвокат.

Также она отметила, что когда бывший супруг начал вытаскивать за волосы женщину, стражи порядка стояли молча и бездействовали. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Астаны.

При исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями, произошел инцидент между бывшими супругами. По факту применения физической силы, в отношении бывшего супруга А., начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - заявили в ведомстве.

Особое внимание привлекло окровавленное лицо девочки — в одном из опубликованных видео, малышку вынесли с бежавшей из носа кровью. Откуда у ребенка кровь, по кадрам непонятно. Но, случай на контроль взяла уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева.

По данному случаю мы связались с прокуратурой города. С мамой на связи. Также в генеральную прокуратуру направлено обращение по проведению исчерпывающих мер по пресечению давления, травли или запугивания в отношении несовершеннолетних и всестороннего рассмотрения указанных фактов, - написала на своей странице Динара Закиева.

Стоит отметить, что опубликованные посты вызвали огромный резонанс в Сети: общество просит обратить внимание на данную ситуацию компетентные органы.

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