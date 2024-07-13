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13.07.2024, 12:09

Задержали во время заседания акима: экс-главу управления судят в Шымкенте

Новости Казахстана 0 0

В Шымкенте судят бывшего исполняющего обязанности руководителя управления жилья, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Начался процесс по резонансному делу бывшего чиновника акимата. Его обвиняют в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере и отмывании денег. По версии Антикора, присвоенные им средства должны были пойти на техобследование сейсмоустойчивости 216 жилых домов в Шымкенте. На скамье подсудимых также подрядчик этих работ.

Сторона защиты ходатайствовала в проведении дополнительных следственных действий и возвращении дела прокурору.

Ходатайство адвоката с просьбой вернуть уголовное дело прокурору в соответствии со статьей 323 Уголовно-процессуального кодекса отклоняется. Постановление не подлежит обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора. Доказательства несогласия с постановлением могут быть включены в апелляционную жалобу, - заявила судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Айнель Оракбаева.

Дело бывшего и.о главы управления жилья примечательно тем, что он был задержан прямо во время заседания акима. Адвокат подсудимого отмечает, что этот факт влияет на ход процесса, так как является нонсенсом в нашей практике. Адвокаты уверены, их подзащитные невиновны. По их словам, размер ущерба доказан не был, кроме того, были допущены процессуальные нарушения.

Напомним, что в феврале 2024 года во время заседания в акимате под руководством акима Шымкента Габита Сыздыкбекова задержали чиновника. Запись задержания опубликовал сам аким.

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