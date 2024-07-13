Алматинец получил сотрясение мозга, провалившись в яму на дороге

Инцидент произошел вчера вечером на улице Редько в Алматы. По словам жителей, за несколько дней до этого рабочие раскопали дорогу и оставили. Улица очень узкая, поэтому разъехаться встречному движению очень тяжело. Несколько водителей во время дождя не смогли объехать яму и провалились в нее, повредив свои автомобили, передает Tengri Auto.
По словам пострадавшего мужчины, он медленно ехал по дороге, когда неожиданно под ним «асфальт ушел под землю».
Машина провалилась туда, сломалось колесо, я ударился шеей об руль, и сработали подушки безопасности, погнулся руль, - говорит Баглан.
Как оказалось, буквально за несколько минут до мужчины пострадала от этой ямы и другая автолюбительница.
Буквально минут 10 назад ехала по этой дороге, улице Егора Редько, и въехала в эту яму, у меня лопнул левый баллон. Вызвали полицию и скорую помощь для пострадавшего парня. Здесь очень узкая дорога, и, когда появляется встречная, тяжело разъехаться, - отмечает пострадавшая по имени Олеся.
По словам местных жителей, ремонт на данной улице проходит ежегодно, однако ничего не меняется. Ямы как были на дорогах, так и остаются.
Корреспонденту Tengri Auto сегодня удалось связаться с пострадавшим мужчиной.
Врачи меня осмотрели и сказали, что сотрясение мозга, прописали полный покой на три дня. Полицейские составили протокол и сообщили, что его можно будет забрать в Наурызбайском РОВД. Машину я отогнал домой, пришлось поменять колесо и ехать очень медленно, потому что кузов цеплялся за дорогу и машину постоянно вело, - говорит Баглан.
Как сообщили в акимате города, прислав фото, дорожники начали ремонтные работы на этом участке.
В настоящее время по улице Редько на территории Наурызбайского района подрядной организацией ТОО RBS Stroy проводятся работы по текущему ремонту улично-дорожной сети.
На данный момент выполнены подготовительные работы под асфальтирование, укладку асфальта планируется завершить до 12 июля текущего года.
Заказчиком данных работ, аппаратом акима Наурызбайского района были даны разъяснения о недопущении нарушений при проведении ремонта дорог, а также приняты меры административного характера в отношении подрядной организации.
Касательно поврежденного автомобиля - собственнику транспортного средства необходимо подать заявление в судебном порядке на дорожную организацию ТОО RBS Stroy, проводившей работы на данном участке дороги, - сообщили в пресс-службе акимата.
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