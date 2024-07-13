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13.07.2024, 15:12

Алматинец получил сотрясение мозга, провалившись в яму на дороге

Новости Казахстана 0 0

Инцидент произошел вчера вечером на улице Редько в Алматы. По словам жителей, за несколько дней до этого рабочие раскопали дорогу и оставили. Улица очень узкая, поэтому разъехаться встречному движению очень тяжело. Несколько водителей во время дождя не смогли объехать яму и провалились в нее, повредив свои автомобили, передает Tengri Auto.

Фото: TengriAuto
Фото: TengriAuto

По словам пострадавшего мужчины, он медленно ехал по дороге, когда неожиданно под ним «асфальт ушел под землю».

Машина провалилась туда, сломалось колесо, я ударился шеей об руль, и сработали подушки безопасности, погнулся руль, - говорит Баглан.

Как оказалось, буквально за несколько минут до мужчины пострадала от этой ямы и другая автолюбительница.

Буквально минут 10 назад ехала по этой дороге, улице Егора Редько, и въехала в эту яму, у меня лопнул левый баллон. Вызвали полицию и скорую помощь для пострадавшего парня. Здесь очень узкая дорога, и, когда появляется встречная, тяжело разъехаться, - отмечает пострадавшая по имени Олеся.

По словам местных жителей, ремонт на данной улице проходит ежегодно, однако ничего не меняется. Ямы как были на дорогах, так и остаются.

Корреспонденту Tengri Auto сегодня удалось связаться с пострадавшим мужчиной.

Врачи меня осмотрели и сказали, что сотрясение мозга, прописали полный покой на три дня. Полицейские составили протокол и сообщили, что его можно будет забрать в Наурызбайском РОВД. Машину я отогнал домой, пришлось поменять колесо и ехать очень медленно, потому что кузов цеплялся за дорогу и машину постоянно вело, - говорит Баглан.

Как сообщили в акимате города, прислав фото, дорожники начали ремонтные работы на этом участке.

В настоящее время по улице Редько на территории Наурызбайского района подрядной организацией ТОО RBS Stroy проводятся работы по текущему ремонту улично-дорожной сети.

На данный момент выполнены подготовительные работы под асфальтирование, укладку асфальта планируется завершить до 12 июля текущего года.

Заказчиком данных работ, аппаратом акима Наурызбайского района были даны разъяснения о недопущении нарушений при проведении ремонта дорог, а также приняты меры административного характера в отношении подрядной организации.

Касательно поврежденного автомобиля - собственнику транспортного средства необходимо подать заявление в судебном порядке на дорожную организацию ТОО RBS Stroy, проводившей работы на данном участке дороги, - сообщили в пресс-службе акимата.

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