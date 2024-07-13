Четырехлетний мальчик в одиночку прошел шесть километров по берегу Балхаша

13 июля 2024 года четырехлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, ушел с зоны отдыха на Балхаше и прошел 6 км. Его нашли спасатели, сообщает Zakon.kz .

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Об инциденте рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сегодня в Сарканском районе на озере Балхаш мальчик 2020 года рождения самостоятельно покинул территорию зоны отдыха и потерялся. Ребенок обнаружен на берегу озера в 6 км от зоны отдыха. Спасатели передали ребенка матери. В медицинской помощи он не нуждался, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Специалисты ведомства в очередной раз настоятельно просят соблюдать правила безопасности на воде.

10 июля сообщалось, что ребенка течением унесло в Каспийское море, когда он плавал с надувным кругом. По данным МЧС, инцидент закончился благополучно. Мальчика спасли.

Ранее специалисты уже делали заявление и призывали: