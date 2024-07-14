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13.07.2024, 19:39

Казахстанка, в похищении которой обвинили ее бывшего мужа, вернулась домой

Новости Казахстана 0 0

Жительница Алматинской области, в похищении которой обвинили ее бывшего гражданского мужа, вернулась домой. Женщина напишет заявление в прокуратуру Илийского района, передает NUR.KZ со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Фото: © Sputnik / Тимур Батыршин
Фото: © Sputnik / Тимур Батыршин

Сама жертва и ее родные утверждают, что неоднократно обращались в полицию, когда мужчина бросался с ножом, с вилкой и истязал.

По данным телеканала, казахстанец неоднократно бил и уже похищал свою жену. Судом ему запретили на протяжении 6 месяцев приближаться к ней. Но в июне действие защитного предписания закончилось, поэтому он снова принялся за старое.

7 июля он выкрал ее и увез вместе с подельником-таксистом в неизвестное место. При этом он отдавал своему другу приказы, мол, отвези нас туда, все подумают так, что сама покончила с собой. Моя сестренка, испугавшись, выпрыгнула из машины, кричала, звала на помощь. Проезжавшие водители помогли ей и сдали похитителя в полицию вместе с подельником, - рассказывает брат потерпевшей.

Полиция задержала мужчину и отпустила спустя несколько часов, он снова вернулся и увез силой женщину в неизвестном направлении.

На этот раз благодаря установленному дочерью специальному приложению в телефоне, родные узнали, где находится пропавшая. Говорят, что бывший муж был вынужден ее отпустить после огласки. Посадил ее на такси целенаправленно в Илийский районный отдел полиции, где она написала очередное заявление.

Дети боятся, что побои и преследования могут продолжиться.

На глазах у нас, детей, он постоянно маму избивал. Младшие тоже стали бояться отца. Братишка как-то плакал, просил полицию вызвать, когда тот опять бросался с ножом. Он выволок маму за ногу на улицу и проткнул ногу вилкой, - рассказала 17-летняя дочь женщины.

От бывшего сожителя у женщины двое маленьких детей. Выяснилось, что он угрозами пытался уговорить ее отказаться от алиментов. По некоторым данным, мужчина делал и попытки совращения ее старшей дочери.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью и приставания сексуального характера к лицу, не достигшему 16-летнего возраста, полицейскими возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, - прокомментировали в ДП Алматинской области.

Напомним, ранее стало известно, что жительница Алматинской области перестала выходить на связь с родными. По их мнению, ее похитил бывший супруг. Правоохранители стали разбираться в ситуации.

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