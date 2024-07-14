Сотрудникам детсада в Атырау, где в септике утонул ребенок, избрали меру пресечения

Ребенок погиб 10 июля в детском саду "Чебурашка" города Атырау, упав в канализационный колодец.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей повлекшее смерть ребенка, полицией начато досудебное расследование. В тот же день, по указанию прокуратуры города Атырау, директор и воспитатель детского сада задержаны и водворены в ИВС управления полиции города Атырау, - говорится в сообщении ведомства.