Как могут наказать работодателя за задержку зарплаты

За задержку заработной платы работодатели несут ответственность, вплоть до уголовной, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на «Мой город». Об этом сообщил заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов.
Он напомнил, что при задержке по вине работодателя выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с расторжением трудового договора с работником, работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню.
Размер пени рассчитывается исходя из ставки рефинансирования НБ РК на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивается днем выплаты, - пояснил Туйгинбетов.
Туйгинбетов отметил, что невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в установленные сроки, а также не начисление и невыплата пени за просрочку влечет административную ответственность.
Размер их составляет от 30 МРП для должностных лиц и до 150 МПР для субъектов крупного бизнеса. При этом, если в течение года такое нарушение будет повторятся, здесь санкции за их нарушения будут увеличены и составят от 60 до 200 МРП, - говорит Арман Туйгинбетов.
По словам спикера, за неоднократную задержку выплаты заработной платы предусмотрена уголовная ответственность работодателя.
Штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 5 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, - сказал руководитель управления по инспекции труда ЗКО.
Арман Туйгинбетов отметил, что в этом году совместными усилиями органов прокуратуры, госдоходов, инспекции труда, палатой частных судебных исполнителей обеспечено погашение задолженности по зарплате в 33 предприятиях ЗКО на сумму 495 миллионов тенге. Им удалось защитить права 4807 работников.
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