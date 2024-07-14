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14.07.2024, 11:01

Как могут наказать работодателя за задержку зарплаты

Новости Казахстана 0 0

За задержку заработной платы работодатели несут ответственность, вплоть до уголовной, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на «Мой город». Об этом сообщил заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Он напомнил, что при задержке по вине работодателя выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с расторжением трудового договора с работником, работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню.

Размер пени рассчитывается исходя из ставки рефинансирования НБ РК на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивается днем выплаты, - пояснил Туйгинбетов.

Туйгинбетов отметил, что невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в установленные сроки, а также не начисление и невыплата пени за просрочку влечет административную ответственность.

Размер их составляет от 30 МРП для должностных лиц и до 150 МПР для субъектов крупного бизнеса. При этом, если в течение года такое нарушение будет повторятся, здесь санкции за их нарушения будут увеличены и составят от 60 до 200 МРП, - говорит Арман Туйгинбетов.

По словам спикера, за неоднократную задержку выплаты заработной платы предусмотрена уголовная ответственность работодателя.

Штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 5 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, - сказал руководитель управления по инспекции труда ЗКО.

Арман Туйгинбетов отметил, что в этом году совместными усилиями органов прокуратуры, госдоходов, инспекции труда, палатой частных судебных исполнителей обеспечено погашение задолженности по зарплате в 33 предприятиях ЗКО на сумму 495 миллионов тенге. Им удалось защитить права 4807 работников.

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