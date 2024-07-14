Казахстанка продала квартиру, «чтобы стать наживкой и помочь поймать мошенников»

Жительница Павлодара рассказала, что ее сестра стала жертвой мошенничества: ее убедили продать квартиру, «чтобы помочь полиции поймать мошенников», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Kerek.pv .

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Она записала видеообращение, в котором рассказала, что ее пожилая сестра осталась в итоге без единственного жилья и находится «на грани психического срыва».

1 июля этого года позвонил на телефон мужчина. Представился сотрудником полиции, сказал, что они проводят операцию по поимке мошенников. И ей необходимо принять участие в качестве наживки и продать свою квартиру для поимки преступников, при этом убедив ее в том, что продажа квартиры будет считаться фиктивной, - рассказала женщина.

По словам женщины, ее сестра так и сделала, считая, «что помогает полиции поймать преступников».

Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Павлодарской области. Там сообщили, что заявление в полицию поступило 12 июля.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту, - сообщили в полиции области.

В полиции предупреждают граждан быть бдительными, не удостоверившись в происходящем, не передавать деньги незнакомым лицам. Чаще всего жертвами обмана становятся пожилые люди, которым необходимо разъяснять, как себя вести в подобных ситуациях и немедленно сообщать о противоправных действиях в полицию.