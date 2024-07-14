18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.03
517.21
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.07.2024, 13:48

Президент Федерации футбола Казахстана находится под следствием УЕФА

Новости Казахстана 0 0

Два крупнейших футбольных клуба подали жалобу в Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Inside The Games.

©Фото: kff.kz
©Фото: kff.kz

Президент федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов находится под следствием УЕФА по подозрению в организации договорных матчей в лиге, которую он возглавляет.

По словам анонимного источника из Федерации футбола Казахстана, который дал комментарии Inside The Games, два крупнейших футбольных клуба подали жалобу в Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине на главу Федерации футбола Казахстана, утверждая, что КФФ продвигает интересы одной из многочисленных букмекерских компаний, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время федерация футбола Казахстана подвергается все большей критике, особенно в отношении деятельности и репутации ее президента Барменкулова.

Недавно стало известно, что Федерация футбола Казахстана выиграла тендер стоимостью более 9 миллионов тенге (около 17 500 евро) на обучение карагандинского футбольного клуба «Шахтер», несмотря на то, что, как известно, клуб возглавлял сам Барменкулов (председатель совета директоров), - говорится в публикации.

В социальных сетях Барменкулов сделал видеозаявление, подтверждающее, что договорные матчи имели место, хотя он пояснил, что это было в прошлом и больше не происходит, пишет издание.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…