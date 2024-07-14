Президент Федерации футбола Казахстана находится под следствием УЕФА

Два крупнейших футбольных клуба подали жалобу в Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Inside The Games.

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Президент федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов находится под следствием УЕФА по подозрению в организации договорных матчей в лиге, которую он возглавляет.

По словам анонимного источника из Федерации футбола Казахстана, который дал комментарии Inside The Games, два крупнейших футбольных клуба подали жалобу в Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине на главу Федерации футбола Казахстана, утверждая, что КФФ продвигает интересы одной из многочисленных букмекерских компаний, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время федерация футбола Казахстана подвергается все большей критике, особенно в отношении деятельности и репутации ее президента Барменкулова.

Недавно стало известно, что Федерация футбола Казахстана выиграла тендер стоимостью более 9 миллионов тенге (около 17 500 евро) на обучение карагандинского футбольного клуба «Шахтер», несмотря на то, что, как известно, клуб возглавлял сам Барменкулов (председатель совета директоров), - говорится в публикации.

В социальных сетях Барменкулов сделал видеозаявление, подтверждающее, что договорные матчи имели место, хотя он пояснил, что это было в прошлом и больше не происходит, пишет издание.