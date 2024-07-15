Землетрясение произошло на границе Казахстана и России в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных ИГИ НЯЦ, 15 июля в 04:41 по времени Астаны в 250 километрах к юго-востоку от Усть-Каменогорска произошло землетрясение. Магнитуда составила 3,7. Энергетический класс - 9,7. Глубина - 13,5 километра.

Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 4,1.