Овербукинг и лист-ожидания авиакомпаний: что это такое и что нужно знать казахстанцам

В нашу редакцию обратились авиапассажиры с просьбой разъяснить, что такое овербукинг и лист-ожидания. Многие из них отметили, что покупали билеты накануне рейса, однако попасть на него удалось не всем. А кто-то выкупил билет, но не смог зарегистрироваться на рейс, так как попал в лист ожидания. В чем причина и что делать, если вы столкнулись с подобной ситуацией, рассказывает Tengri Travel .

Фото: depositphotos.com / DaLiu

Что такое овербукинг?

Овербукинг – это практика, к которой прибегают многие компании. Например, авиалинии или отели продают больше билетов или бронируют больше номеров, чем у них есть в наличии. Делается это, чтобы компенсировать случаи, когда люди не заселяются в отель или не приходят на рейс. Иногда овербукинг приводит к тому, что кто-то из пассажиров или гостей отеля не получает забронированное место или номер.

Что говорят авиакомпании на этот счет?

За комментарием мы обратились в компанию Air Astana, так как несколько пассажиров, которые написали нам, столкнулись с овербукингом именно во время рейса этой компании. По словам представителей, овербукинг – это мировая практика, используемая для заполнения рейса.

"По статистике, примерно 10 процентов пассажиров не приходят на свои рейсы. В случае Air Astana овербукинг случается из-за замены самолета перед вылетом по технической или иной производственной причине", – поделились они.

По словам алматинца Бахытжана, он и три позади стоящих пассажира столкнулись с овербукингом, потому что не прошли онлайн-регистрацию. Он пояснил, что им принесли извинения и предоставили компенсацию, однако всем пришлось менять планы.

"Не прошли мы регистрацию на рейс не по своей вине. Сам сайт не грузил страницу, я забронировал себе место, долго ждал. Позже мне все же удалось пройти регистрацию, но в последний момент страница обновилась и обнулилась. Я думал, что прошел регистрацию. Моя ошибка была в том, что я не перепроверил. Приехал я за полтора часа до отправки рейса, подошел к стойке, а мне сообщили, что овербукинг. Нас было четверо, а место одно. Полетел тот, кому нужно было срочно. Остальным выдали сертификаты на 100 долларов", – поделился парень.

Если вы не улетите на своем рейсе, то на следующий вы точно попадете. Более того, если у вас стыковочный рейс или, к примеру, срочная поездка, то вы всегда можете сообщить об этом на стойке регистрации и вас посадят на ближайший рейс. Также компания пояснила, что при сбойных ситуациях пассажирам предлагается компенсация в виде скидочного ваучера, которым можно воспользоваться при покупке билета на регулярные рейсы.

"Пассажирам предоставляется перебронирование на ближайший доступный рейс, ваучеры на питание и напитки, а также размещение в гостинице, организованное перевозчиком. Если ожидание вылета превышает восемь часов в дневное время или шесть часов в ночное время, то пассажиры могут рассчитывать на проживание в гостинице. Дополнительно предоставляется транспорт от аэропорта до гостиницы и обратно, если гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы", – отметили представители.

Как таковых лайфхаков, чтобы целиком обезопасить себя от овербукинга, нет. Однако мы советуем не покупать самые дешевые билеты или билеты накануне перед вылетом, а также регистрироваться заранее. В противном случае можно попасть в зону риска и по неволе задержаться в аэропорту на несколько часов.

Что такое лист ожидания?

Жительница Астаны Мерей обратилась к нам со следующим сообщением.

"Я выкупила билет на рейс Астана – Алматы почти за 15 часов до вылета. Долгое время не могла пройти онлайн-регистрацию, сайт показывал, что я в листе ожидания. Деньги за билет заплачены, но стоит ли мне ехать в аэропорт, если по факту у меня нет места? Что делать в таких ситуациях? Перебронируется ли автоматически мой билет или нужно мое присутствие у стойки регистрации?" – спросила девушка.

Стоит отметить, что лист-ожидания – это инструмент, который позволяет желающим приобрести билеты в случае отказа от вылета подтвержденными пассажирами.

"Подтверждение брони из листа ожидания осуществляется автоматически. При подтверждении брони пассажир получает sms-уведомление на номер телефона, указанный при бронировании, не позднее, чем за час до вылета рейса. Только после получения этого уведомления пассажир может купить авиабилет и пройти онлайн-регистрацию", – отметили в компании.

Что касается Мерей, то она приобрела последний доступный билет. Ночью онлайн-регистрация ей не была доступна, однако на утро ей все же удалось пройти нужные процедуры и улететь в Алматы.