МВД отменяет обязательные наклейки на электромобили

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Ранее в Казахстане водители электромобилей выразили недовольство по поводу введения новых наклеек на автомобили. С 1 мая текущего года в Казахстане вступили в силу новые дорожные знаки, среди которых был обязательный опознавательный знак (наклейка - прим. автора): "Электромобиль", который должны наносить на все электромобили, за исключением гибридных.

Владельцы электрокаров посчитали знак недостаточно эффективным и "эстетически непривлекательным". По их мнению, лучше отказаться от этой меры в пользу более прогрессивного и узнаваемого способа идентификации - зеленых государственных номеров, как это практикуется во многих странах.

Как пояснили в МВД Казахстана, в Правилах дорожного движения требование о наличии опознавательного знака "Электромобиль" предусмотрено в пункте 9 Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации (утвержден приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534).

"В настоящее время на платформе "Открытые НПА" размещен проект изменений в Правилах, где предлагается размещать этот знак по желанию владельца электромобиля. Других отличительных особенностей, кроме опознавательного знака "Электромобиль", в правовых актах не предусмотрено", - сообщили в МВД на запрос редакции.

На сегодняшний день в органах внутренних дел Казахстана зарегистрировано свыше 13 тысяч электромобилей.