Новый комитет создан в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

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Сообщается, что для усиления борьбы с черным рынком воды при Министерстве водных ресурсов и ирригации создано новое ведомство - комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.

"Борьбу с незаконным использованием воды министерство берет под особый контроль. Работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов страны. Вместе с предлагаемыми нами изменениями в законодательство это должно значительно усилить борьбу с черным рынком воды", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, в мае в Министерстве цифового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности появилась новая структура - комитет искусственного интеллекта и развития инноваций.