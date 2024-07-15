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15.07.2024, 10:18

Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов

Новости Казахстана 0 1

В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 15 июля 2024 года, заявили о приобретении акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Из релиза следует, что правительством РК в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд (НФ) на общую сумму 467,4 млрд тенге.

"В рамках реализации данного решения Национальному банку Республики Казахстан (НБК), как управляющему средствами НФ, требуется осуществить конвертацию иностранной валюты из НФ в тенге на сумму порядка 970 млн долларов. Учитывая внеплановый характер операции, продажа указанного объема в короткий промежуток времени способна оказать заметное влияние на сбалансированность валютного рынка. В связи с этим Национальный банк намерен провести разовую конверсионную операцию путем прямой продажи активов НФ в золотовалютные резервы Национального банка". Пресс-служба НБК

Вместе с тем, как отметили в монетарном регуляторе, в целях сохранения рыночного нейтралитета и в рамках зеркалирования данной операции на валютный рынок Нацбанк "планирует осуществить равномерную продажу данного объема на валютном рынке".

"Таким образом, с июля текущего года Национальный банк приступит к продаже 970 млн долларов в течение четырех месяцев, что эквивалентно 243 млн долларов в месяц. Данная мера является исключительной, призванной обеспечить нейтрализацию влияния разовой конверсионной операции на валютный рынок". Пресс-служба НБК

В пресс-службе заверили, что объемы продаж на валютном рынке будут опубликованы в соответствии с графиком выхода статистической информации Нацбанка.

"В рамках принципа транспарентности и прозрачности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке". Пресс-служба НБК

О том, что правительством прорабатывается решение о вложении средств Нацфонда в акции "Казатомпрома", стало известно 28 июня 2024 года. Тогда председатель Нацбанка Тимур Сулейменов поделился своим мнением по этому поводу. Это, как считает он, "достаточно, наверное, выгодная инвестиция".

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