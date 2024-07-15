Казахстанское консульство откроется в Астрахани

Согласно протоколу, в состав консульского округа Генерального консульства РК в городе Астрахани включены территории Республики Адыгея, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.
При этом исключены территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.
Вместе с тем исключена территория Мангистауской области из состава консульского округа Генерального консульства Российской Федерации в городе Уральске.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июля.
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