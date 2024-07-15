Миллиарды потрачены впустую: аудиторы раскритиковали работу Минздрава

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Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов провел заседание по итогам аудита эффективности Минздрава и его подведомственных организаций в части обеспечения граждан лекарствами и медицинскими изделиями.

Лекарства в основном иностранные

По словам члена ВАП Тлегена Каскина, казахстанское сырье при выпуске лекарств практически не используется, а требования к качеству ввозимых компонентов не установлены.

В целом охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким – менее 20 процентов. По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18 процентов.

Наценки запредельные

Госрегулирование цен осуществляется не в должной мере. Формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172 процентов от цены завода-производителя.

"Методика формирования предельных цен разработана Минздравом таким образом, что можно повышать цены на сотни процентов. Неправильное ценообразование вообще идет. Почему не проводится анализ цен в сопоставимых странах? Получается, сейчас все ценообразование строится на данных от завода-изготовителя. Это неправильный подход", – сказал Алихан Смаилов.

Председатель ВАП также обратил внимание на то, что сфера госрегулирования не охватывает цены на незарегистрированные лекарственные средства, что привело к установлению наценок до 2000 процентов от цены завода-производителя.

Закупают ненужные лекарства, а затем выкидывают их

Госаудит также установил, что недостатки механизма ценообразования привели к закупке ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40 - 365 процентов.

Некачественное планирование закупок в системе Единого дистрибьютора привело к отказу медорганизаций от закупленных препаратов на сумму 2,8 миллиарда тенге. В результате возникло затоваривание с последующим списанием части препаратов из-за истечения срока годности на 279,5 миллиона тенге.

Установлены нарушения при проведении процедур закупок, противоречащие принципам прозрачности и открытости. Так, осуществлен закуп лекарств способом из одного источника при наличии зарегистрированных аналогов на сумму 3 миллиарда тенге, а также без подтверждения местного содержания сертификатом "СТ-KZ" на 182 миллиарда тенге.

Неправильная логистика делает лекарства дороже

Монополизация рынка по хранению лекарств отдельными поставщиками и отсутствие собственной логистической инфраструктуры у единого дистрибьютера способствовало росту расходов на логистику в 1,5 раза: с 2022 по 2024 год – с 6,8 миллиарда тенге до 10,2 миллиарда тенге.

Отсутствие оперативных складов по хранению лекарств и медизделий для организаций здравоохранения Акмолинской, Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областей также увеличивает расходы на логистику и может негативно отразиться на обеспеченности лекарственными средствами в период чрезвычайных ситуаций.

"Непродуманная политика тарифообразования, низкая автоматизация процессов логистики, учета и контроля за расходами привели к экономическим потерям на 17,2 миллиарда тенге, излишне выплаченным средствам в сумме 538 миллиона тенге, из которых восстановлены 220 миллиона тенге", - подчеркивается в пресс-релизе ВАП.

О нарушениях сообщат правоохранительным органам

В целом по итогам аудита установлены нарушения на 3,7 миллиардов тенге, из них:

финансовые нарушения – 538 миллионов тенге;

неэффективное планирование – 2,8 миллиарда тенге;

неэффективное использование активов – 385 миллионов тенге;

возможные потери бюджета – 21,7 миллиарда тенге.

За воспрепятствование в проведении аудита к административной ответственности привлечен руководитель Комитета медицинского и фармацевтического контроля. По выявленным фактам нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы. 134 факта с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства.