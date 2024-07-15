Еще одна услуга появилась в eGov

Новая услуга позволяет заменить документ, который раньше оформлялся исключительно в бумажном виде, на его электронный аналог, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В мобильном приложении eGov Business появился сервис для оформления цифровой доверенности юридического лица, сообщило Минцифры.

Этот сервис должен упростить и ускорить для руководителей бизнеса процесс выдачи доверенности сотрудникам.

"Ранее руководители юридических лиц оформляли доверенности исключительно в бумажной форме, это занимало определенные временные и финансовые затраты на транспортные расходы и канцелярские товары, а также отсутствовала возможность проверки легитимности таких доверенностей, - говорится в сообщении ведомства. - Теперь руководители юридических лиц могут легко и безопасно путем подписания ЭЦП выдавать в онлайн-формате доверенности своим сотрудникам, что делает взаимодействие внутри организации еще более эффективным, прозрачным и удобным".

Для выдачи доверенности онлайн пользователю необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Business;

на главной странице войти во вкладку "Доверенности" и нажать на "Создать доверенность";

заполнить необходимые поля, нажать "Создать доверенность" и далее нажать "Подписать".

После подписания поверенному физическому лицу поступает уведомление в личный кабинет приложения eGov Mobile. Далее информация о действующей доверенности хранится в разделе "Цифровые документы". А первый руководитель юридического лица может ознакомиться со всеми ранее выданными доверенностями во вкладке "Доверенности" приложения eGov Business.