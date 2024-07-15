Казахстан предложит странам ЕАЭС запретить ввоз авто старше семи лет

В ходе публичных обсуждений петиции касательно утильсбора он пояснил, что в рамках рабочей группы были выработаны предложения, по которым планируется принять меры.

В том числе Казахстан внесет на рассмотрение Совета ЕЭК вопрос о внесении изменений в техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств". Речь идет о запрете ввоза на территорию союза авто старше семи лет.

Также будет проработан вопрос установления запрета физлицу на ввоз более одного авто в течение года для личного пользования. При этом будет установлено, что данные лица не смогут импортировать транспортные средства (ТС) для иных целей.

Кроме того, предлагается не допускать оценку соответствия ТС, ввозимых из третьих стран, в других государствах-членах ЕАЭС. Анализ будет допущен только в зонах таможенного контроля. Правила данной оценки планируется изменить в части контроля над деятельностью аккредитованных испытательных лабораторий. Госконтроль будет усилен.

В том числе в отношении ТС, по которым будет аннулирован документ об оценке соответствия, будет введен запрет на регистрацию/аннулирование. Также планируется изъятие в соответствии с законодательством.

Вместе с тем прозрачность Оператора РОП будет увеличена за счет ежегодных отчетов на онлайн-платформе.

В рамках новой программы утилизации предлагается увеличить размер компенсации до 1 млн тенге.