В Казахстане хотят изменить программу сдачи старых авто в утиль

В ходе публичных обсуждений петиции касательно утильсбора он напомнил, что разрабатывается новая программа по переработке вышедших из эксплуатации транспортных средств (ТС) и сельхозтехники. Она учитывает денежную компенсацию в виде скидочного сертификата номиналом до 1 млн тенге (ранее – до 750 тыс. тенге).

"На прошлом заседании было сказано, что скидочные сертификаты никому не нужны. Поэтому мы как "Слышащее государство" пересматриваем этот вопрос и считаем, что, действительно, необходимо предусмотреть выдачу также его денежного эквивалента – на выбор", – сообщил Алиев.

Вице-министр добавил, что в новой системе выкупов смогут участвовать переработчики черного лома. Таким образом, не будет монополии.

"Предприятия, получая ценное сырье в виде автохлама или сельхозтехники, не подлежат финансированию со стороны "Жасыл Даму". Оператор РОП платит только за сам номинал скидочного сертификата, который варьируется в зависимости от категории ТС", – уточнил он.

Справка

Всего частным оператором РОП было принято 219 тыс. единиц вышедших из эксплуатации автотранспортных средств и сельхозтехники (215,4 тыс. авто и 3,5 тыс. сельхозтехники). Утилизировано 197,8 тыс. ТС. Выданы скидочные сертификаты и денежный эквивалент на общую сумму более 50 млрд тенге.