Доходность пенсионных активов казахстанцев в 45 раз ниже, чем в развитых странах. Это сильно влияет на размер будущих пенсий

Ежегодно с 2014 по 2023 год реальный инвестдоход пенсионных активов ЕНПФ в среднем составлял 0,1%. В это время пенсионные фонды стран Северной Европы, Северной Америки и Азии получали доходность в 4,5%, или в 45 раз выше, чем у Казахстана. В будущем ЕНПФ планирует увеличить реальную инвестдоходность своих активов до 2%, но это все равно будет в 2,5 раза ниже, чем у развитых стран. Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов высказал мнение , почему инвестдоход активов ЕНПФ находится на очень низком уровне, передает kursiv.media

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Инвестдоход – это доход, получаемый в результате инвестирования пенсионных активов в различные финансовые инструменты (акции, облигации). Halyk Finance рассчитывает реальную инвестиционную доходность как разницу между номинальной доходностью по ценным бумагам и инфляцией за год.

Почему это важно знать

Инвестдоходность активов ЕНПФ сильно влияет на размер будущих пенсий казахстанцев. Так, согласно отчету ЕНПФ, увеличение реальной доходности с 2% до 3% повысит совокупные коэффициенты замещения трудовых доходов пенсией сразу на 13 процентных пунктов. Рост коэффициента замещения на 13 п.п. означает очень большой рост пенсий по окончании трудовой деятельности.

«По нашему мнению, есть две ключевые проблемы, которые приводят к низкой доходности на пенсионные активы в Казахстане: неразвитость фондового рынка и низкодоходные инвестиционные стратегии, предлагаемые регуляторами финансового рынка», – пишет Темирханов.

Эксперт отмечает, что государство традиционно предпочитает, чтобы инвестиции из пенсионных накоплений делались внутри страны, а не на внешних рынках. То есть пенсионные деньги идут на кредитование отечественной экономики в виде покупки акций и облигаций местных компаний.

«В случае, когда пенсионные фонды ориентированы на инвестиции во внутренний рынок, очень важно, чтобы отечественный фондовый рынок (рынок ценных бумаг) был хорошо развит так, чтобы в нем было достаточное количество качественных частных эмитентов, которые обеспечивают более высокую инвестиционную доходность, чем государственные ценные бумаги», – считает Темирханов.

Однако фондовый рынок Казахстана по всем показателям остается неразвитым. Это мешает ЕНПФ получать хороший инвестдоход с пенсионных активов. Аналитик отметил несколько причин неразвитости рынка ценных бумаг:

Проциклическая бюджетная политика [государство увеличивает расходы во время роста экономики вместо того, чтобы накапливать]. Это приводит к постоянно высокой инфляции, высокой процентной ставке и нерыночному курсу тенге. Государственное льготное финансирование частных и квазигосударственных компаний. Оно создает недобросовестную конкуренцию, внедряет мнение среди населения и бизнеса о несправедливости рыночных процентных ставок и увеличивает избыточную ликвидность в финансовой системе, снова разгоняя инфляцию и увеличивая базовую ставку. Неисполнение прошлых планов приватизации госкомпаний через IPO. Отсутствие структурированной кривой доходности государственных ценных бумаг. Наличие двух фондовых бирж (KASE и AIX) на небольшом фондовом рынке. Такая ситуация дезориентирует частных инвесторов и снижает ликвидность отечественных ценных бумаг на каждой бирже. Отсутствие широкой и диверсифицированной базы институциональных инвесторов (пенсионные фонды, страховые компании, паевые инвестиционные фонды). Они могут быть эффективными в предоставлении долгосрочных средств и улучшении ликвидности на рынке. В 2021 году государство разрешило гражданам передавать часть своих пенсионных активов в управление частным компаниям, но этот процесс идет «крайне медленно», подчеркнул Темирханов. Отсутствие рынка деривативов [договор между сторонами о покупке определенного актива в определенное время]. Слабое корпоративное управление у квазигосударственных эмитентов ценных бумаг.

«Государство проводит через фондовый рынок Казахстана большое количество сделок по нерыночной цене и другим нерыночным условиям, в результате чего на сегодня размер фондового рынка Казахстана выглядит достаточно неплохо. Однако если из объема фондового рынка убрать все нерыночные ценные бумаги, по которым нет сделок на вторичном рынке, то размер рынка ценных бумаг снизится в несколько раз и станет неадекватным размеру нашей экономики», – считает Темирханов.

Вторая проблема низкой инвестдоходности ЕНПФ заключается в «гораздо более консервативной» инвестиционной политике Нацбанка, отмечает эксперт. По его мнению, нужно снизить доли инвестиций в государственные ценные бумаги и бумаги квазигоссектора, которые не дают хорошей доходности.