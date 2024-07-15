Казахстанский преподаватель перевел миллионы тенге, узнав, что "спонсирует террористов"

В Караганде на уловку интернет-мошенников попал преподаватель одного из вузов. Доктор наук собственноручно перевел лжесотруднику банка шесть миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы ДП Карагандинской области

67-летний карагандинец оказался в ловушке мошенников после звонка от лжесотрудника правоохранительных органов. По телефону последний заявил, что через банковский счет педагога неизвестные переводят деньги террористам. Для убедительности мужчине прислали квитанцию перевода. После чего мошенники предложили оперативно вернуть деньги на счет потерпевшего с помощью "сотрудника банка".

"Далее потерпевшему позвонил "банковский работник". Женщина предложила карагандинцу заблокировать все счета для защиты сбережений, для этого попросила продиктовать код. Также она заявила, что ему поступили субсидии от государства, которые нужно срочно вернуть в банк. Строго соблюдая требования звонивших, потерпевший снял деньги со своего счета и перечислил через терминал другого банка третьему лицу. В итоге мужчина перевел мошенникам шесть миллионов тенге, часть из которых его собственные, а часть оформлена в кредит", - сообщил корреспонденту Tengrinews.kz заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Это не первый случай, когда жертвами интернет-мошенников становятся педагоги. Всего по области на уловки мошенников попали 44 преподавателя вузов и школ, 12 воспитателей детских садов.

Фото пресс-службы ДП Карагандинской области

"С начала года 845 жителей Карагандинской области перевели на счета мошенников свыше 1,5 миллиарда тенге. Из них 167 пенсионеров. Мы на постоянной основе проводим анализ совершенных преступлений. Возрастной контингент различный: от студентов до пенсионеров. В основном финансовые действия начинаются после звонков от операторов сотовой связи, правоохранительных органов и банков. Все жертвы мошенников знали о способах и методах работы кибераферистов. Мы призываем граждан проявлять бдительность в разговоре с неизвестными людьми, ни в коем случае не передавать им банковские сведения, коды. Быть внимательными к финансовым действиям близких, пожилых родственников", - говорит Абиль Абильдин.

Еще одна жительница Караганды после разговора с "сотрудником" банка срочно продала свою квартиру, взяла большой кредит и перечислила все деньги на подставные счета. Ущерб составил 38 миллионов тенге.

"Это пенсионерка, ей 63 года. Женщину обманули, сообщив, что все ее данные оказались в руках у хакеров. Якобы если она не продаст квартиру и не перепрячет все свои сбережения, ими могут завладеть мошенники. Действуя по указке лжесотрудника банка, она оказалась без жилья и с большим кредитом. Когда поняла, что ее обманули, пришла с заявлением в полицию. На уловки мошенников попадаются и бизнесмены. У нас зарегистрированы 92 обращения по поиску "виртуальных помощников". Директору одного из ТОО областного центра обещали помочь с инвестициями. В результате почти 199 миллионов тенге ушли на счета мошенников", - добавил спикер.

Как отметили в полиции, после афер сотрудникам киберпола и банков все же удается восстановить цепочку движения денежных средств. Однако мониторинг переводов показывает, что зачастую деньги оседают на зарубежных счетах неизвестных лиц. На сегодняшний день сотрудникам ДП Карагандинской области удалось задержать 26 интернет-мошенников, причастных к более 300 финансовым аферам. Возвращено более 60 миллионов тенге.