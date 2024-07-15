Штраф в 18 миллионов тенге: Генпрокуратура предупредила казахстанцев

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"Факты поступления ложных сообщений об акте терроризма вновь начали беспокоить наше общество, - отметил в своем видеообращении официальный представитель надзорного органа Саян Абденов. - В социальных сетях и мессенджерах публиковались анонимные рассылки о лже-угрозах нападения на школы. На электронные адреса торгово-развлекательных центров, организаций образования, объектов транспорта поступали лже-сообщения об актах терроризма. Такие сообщения нарушают нормальный ритм жизни. Люди испытывают эмоциональное напряжение. Наносится существенный ущерб коммерческим и государственным учреждениям. Правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы вынуждены отвлекать свои силы и ресурсы. Тратятся значительные бюджетные средства".

Абденов напомнил: за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч МРП (18 миллионов тенге) или лишения свободы на срок до 5 лет.

Но только уголовным наказанием виновный не отделается. Ему также придется заплатить за выезд всех спецслужб и затраченные бюджетные средства. Если же преступником оказался несовершеннолетний, то эти затраты лягут на его родителей или официальных представителей.

По данным Генпрокуратуры, с начала года в стране зарегистрировано более 200 заведомо ложных сообещний об актах терроризма. По всем фактам зарегистрированы уголовные дела.

"По каждому такому факту проводится всестороннее расследование, и установление преступников является только вопросом времени, - сказал Саян Абденов. - К примеру, 18 февраля текущего года неизвестный мужчина сообщил в полицию города Астаны о том, что в Доме министерств, а также в одном из домов столицы заложено взрывное устройство. Факты не подтвердились. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен гражданин Казахстана, который при задержании не смог дать внятных пояснений своего звонка. 15 марта этого года он приговорен судом к одному году лишения свободы".

4 января пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в одном из домов города Ерейментау. Факт тоже не подтвердился. Виновного приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы.

Если преступление совершил несовершеннолетний, которому уже исполнилось 14 лет, он также понесет уголовную ответственность. Если ребенок младше, то его родителей привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по его воспитанию. За это придется заплатить штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге), либо отсидеть до 10 суток. А подростка поставят на учет в полиции.