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15.07.2024, 16:45

Принудительно эвакуировать неправильно припаркованные авто предлагают в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

В стране запустили петицию в поддержку борьбы с водителями, паркующимися в неположенных местах, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На сайте epetition.kz создали петицию, цель которой снизить заторы и пробки на дорогах, которые образуются из-за автолюбителей, нарушающих правила парковки.

"Одна из основных проблем, которая сегодня волнует многих водителей и жителей, - это заторы на дорогах. Некоторые горе-водители оставляют свои авто на перекрестках, в других неположенных местах, создавая тем самым пробки и даже аварийные ситуации на дорогах. Статья 597 КоАП "Нарушение правил парковки или стоянки транспортных средств" - наверняка одна из самых распространенных в применении статей сотрудниками полиции. К сожалению, несмотря на все принимаемые меры, водители транспортных средств систематически нарушают правила парковки. При водителе составляется протокол, а полиция уезжает по другим срочным вызовам, но транспортное средство так и остается на своем "незаконном" месте", - говорится в тексте.

Автор петиции пишет, что при отсутствии водителя у нарушителя лишь изымают госномер и редко вызывают эвакуатор.

"Но они либо постоянно заняты, сломались или еще разные причины. Такие действия дискредитируют работу полицейских, ибо население не видит фактического результата, а видит только машину, все так же нарушающую правила парковки. Однозначно полиции нужна помощь общества, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых будет связана с эвакуацией авто на основании "заявок" полиции.

Такие мероприятия уже давно успешно практикуются в зарубежных странах, при которых водитель уплачивает штраф в казну государства, только после этого явится в компанию эвакуатора и оплачивает его расходы и забирает авто. В связи с вышеизложенным просим руководство МВД вынести на рассмотрение органом законодательной власти законопроекта или законодательного предложения по вовлечению юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в эвакуацию транспортных средств, стоянка которых привела к нарушению правил дорожного движения", - пишет автор.

 Петиция активна до 19 декабря 2024 года.

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