Главу комитета, ответственного за искусственный интеллект, назначили в Казахстане

Гиззат Байтурсынов назначен на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций при МЦРИАП, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства.
Трудовую деятельность начал программистом в частной компании.
В 2019 году по программе "Молодежная практика" работал в Департаменте развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
В 2020-2023 годах - эксперт, главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
С 2023 года Байтурсынов работал директором департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП.
Отметим, что Комитет искусственного интеллекта в Казахстане создали в мае текущего года.
В числе функций нового ведомства были указаны:
Сегодня стало известно, что Аскара Жамбакина освободили от должности заместителя главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Напомним, в мае бывший генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев назначен новым главой Минцифры. Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил перед новым министром задачи, стоящие перед ведомством.
"МЦРИАП поручено обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта, продолжить работу по созданию благоприятной среды для взращивания успешных стартапов в целях увеличения экспорта IT-услуг, а также усилить меры обеспечения информационной безопасности", - сообщили в пресс-службе.
30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
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