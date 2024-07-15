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15.07.2024, 17:56

Главу комитета, ответственного за искусственный интеллект, назначили в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Гиззат Байтурсынов назначен на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций при МЦРИАП, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства.

Гиззат Байтурсынов. Фото: primeminister.kz
Гиззат Байтурсынов. Фото: primeminister.kz
Сообщается, что он родился в 1994 году в Шымкенте. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций Малайзии, а также Евразийскую юридическую академию имени Д. А. Кунаева.

Трудовую деятельность начал программистом в частной компании.

В 2019 году по программе "Молодежная практика" работал в Департаменте развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2020-2023 годах - эксперт, главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С 2023 года Байтурсынов работал директором департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП.

Отметим, что Комитет искусственного интеллекта в Казахстане создали в мае текущего года.

В числе функций нового ведомства были указаны:

  • формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
  • обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта; выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта;
  • осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта; утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта;
  • согласование документов системы государственного планирования в Республике Казахстан в части развития искусственного интеллекта.

Сегодня стало известно, что Аскара Жамбакина освободили от должности заместителя главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Напомним, в мае бывший генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев назначен новым главой Минцифры. Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил перед новым министром задачи, стоящие перед ведомством.

"МЦРИАП поручено обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта, продолжить работу по созданию благоприятной среды для взращивания успешных стартапов в целях увеличения экспорта IT-услуг, а также усилить меры обеспечения информационной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

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