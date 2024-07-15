На публичных слушаниях в Алматы вынесено предварительное решение по петиции об отмене утильсбора, передает «Голос народа».
«Учитывая то, что доводы, предлагаемые в петиции, не соответствуют действительности, а также в ходе публичного обсуждения не были предоставлены иные обоснования и факты, предлагается в удовлетворении петиции отказать», – выступил директор департамента интеграции и международного сотрудничества МПС РК Адильбек Бектибаев.
Окончательное решение будет принято в установленные законом сроки. Бектибаев добавил, что заявитель имеет право обжаловать решение. Официально о решении сообщит министр промышленности.
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