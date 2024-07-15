Вынесено предварительное решение по петиции об отмене утильсбора

«Учитывая то, что доводы, предлагаемые в петиции, не соответствуют действительности, а также в ходе публичного обсуждения не были предоставлены иные обоснования и факты, предлагается в удовлетворении петиции отказать», – выступил директор департамента интеграции и международного сотрудничества МПС РК Адильбек Бектибаев.