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15.07.2024, 20:14

«Антикор» распространил ориентировку на младшего брата Максата Кожабаева

Новости Казахстана 0 82

Астана. 15 июля. КазТАГ – Антикоррупционная служба распространила ориентировку на Дауренбека Кожабаева, который приходится младшим братом бывшему заместителю председателя «антикора» Максату Кожабаеву, передает корреспондент агентства.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 366 (получение взятки) УК РК разыскивается находящийся в международном розыске гражданин Республики Казахстан Кожабаев Дауренбек Аманкулович, 16 октября 1978 года рождения», - говорится в сообщении «антикора», распространенном в понедельник.

В случае обнаружения местонахождения либо получении информации о местонахождении разыскиваемого лица просят сообщить инициатору розыска в агентство по противодействию коррупции, по следующим телефонам:

1424 – Call-центр;

8-7172-90-92-60 – дежурная часть;

8-701-972-06-05, 8-775-934-63-33.

«За предоставление информации, способствующей задержанию разыскиваемого вознаграждение и анонимность гарантируются», - добавили в «антикоре».

Дауренбек Кожабаев был зампредом «антикора» по Шымкенту.

Напомним, Максат Кожабаев был задержан комитетом национальной безопасности (КНБ) 9 января 2023 года. 13 ноября 2023 года стало известно, что он осужден на 5,5 лет по делу о мошенничестве.

Кожабаев был зампредом «антикора» с июля 2021 года по апрель 2022 года. Примечательно, что это не первый его опыт работы в данной структуре – в бытность антикоррупционной службы Национальным бюро по противодействию коррупции (финпол) Кожабаев возглавлял департаменты финпола в Кызылординской, Жамбылской областях и ЗКО. В те же годы финпол возглавлял ныне сенатор Кайрат Кожамжаров (с 2008 по 2017 годы с небольшим перерывом в 2012-2014 годы). Вместе с тем, Кожабаев занимал руководящие посты в прокуратуре, когда Кожамжаров занимал пост генерального прокурора (2017-2019 годы).

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