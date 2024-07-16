«Антикор» распространил ориентировку на младшего брата Максата Кожабаева

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«Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 366 (получение взятки) УК РК разыскивается находящийся в международном розыске гражданин Республики Казахстан Кожабаев Дауренбек Аманкулович, 16 октября 1978 года рождения», - говорится в сообщении «антикора», распространенном в понедельник.

В случае обнаружения местонахождения либо получении информации о местонахождении разыскиваемого лица просят сообщить инициатору розыска в агентство по противодействию коррупции, по следующим телефонам:

1424 – Call-центр;

8-7172-90-92-60 – дежурная часть;

8-701-972-06-05, 8-775-934-63-33.

«За предоставление информации, способствующей задержанию разыскиваемого вознаграждение и анонимность гарантируются», - добавили в «антикоре».

Дауренбек Кожабаев был зампредом «антикора» по Шымкенту.

Напомним, Максат Кожабаев был задержан комитетом национальной безопасности (КНБ) 9 января 2023 года. 13 ноября 2023 года стало известно, что он осужден на 5,5 лет по делу о мошенничестве.

Кожабаев был зампредом «антикора» с июля 2021 года по апрель 2022 года. Примечательно, что это не первый его опыт работы в данной структуре – в бытность антикоррупционной службы Национальным бюро по противодействию коррупции (финпол) Кожабаев возглавлял департаменты финпола в Кызылординской, Жамбылской областях и ЗКО. В те же годы финпол возглавлял ныне сенатор Кайрат Кожамжаров (с 2008 по 2017 годы с небольшим перерывом в 2012-2014 годы). Вместе с тем, Кожабаев занимал руководящие посты в прокуратуре, когда Кожамжаров занимал пост генерального прокурора (2017-2019 годы).