Казахстанский ресторан на Медеу вошел в список самых красивых ресторанов мира

От Парижа до Казахстана – Prix Versailles (ежегодная архитектурная премия ЮНЕСКО) выделили 16 ресторанов по всему миру. Три из них поборются за титулы Prix Versailles, Interior и Exterior. Победители будут объявлены в штаб-квартире ЮНЕСКО в ноябре. Список Prix Versailles опубликовал авторитетный финансовый журнал Forbes.

Ресторан AUYL расположен на склоне горы в урочище Медеу, в здании эпохи советского модернизма с национальными элементами декора. Изначально здание было построено в Актау, а затем перенесено в горы. Уникальное заведение продвигает концепцию неокочевой кухни.

Интерьер AUYL также вдохновлен кочевой культурой Центральной Азии. У кочевников не было красителей, поэтому проект ресторана реализован в бежево-коричневой гамме, без использования красок и ярких цветов. Настроение создают объекты кочевой культуры и открытая кухня, вокруг которой выстроен процесс.

Кроме AUYL, в список вошли Ariana’s Persian Kitchen в Дубае, Reine & La Rue в Мельбурне, Tuju в Сан-Паулу, Cristal Room by Anne-Sophie Pic и Tomacado в Гонконге, Virador Beach Club на полуострове Папагайо, Blanc, Ladurée и Riviera Fuga в Париже, Beefbar в Милане, The Oreum в Кояне, Южная Корея, Madi Hiyaa на Мальдивах, Harudot и Nusara в Таиланде и ILIS в Нью-Йорке.