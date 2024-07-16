Мужчина скончался от конго-крымской лихорадки в Шымкенте

В Шымкенте три человека заразились конго-крымской геморрагической лихорадкой. Двое из них получили лечение в инфекционной больнице и были выписаны домой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar .

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В городском управлении здравоохранения рассказали также, что еще один мужчина, 61-летний житель Сайрамского района, поступил в больницу в очень тяжелом состоянии. Его госпитализировали в отделение реанимации, где он пролежал три дня и получал необходимое лечение. Несмотря на усилия врачей, не приходя в сознание, мужчина скончался.

Сейчас под подозрением находится еще один пациент, его анализы на конго-крымскую геморрагическую лихорадку проверяют специалисты.

Основным переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) являются иксодовые клещи. Клещи нападают на теплокровных животных и людей с наступлением тепла. Сезон укусов клещей - весной с марта по июнь и осенью с сентября по октябрь.

Ранее казахстанцам напомнили правило четырех дней при укусе клещей.

Плановой вакцинации против клещевого энцефалита подлежат люди, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах заболевания, таких как лесники, егери, геологи и охотники, и является одной из самых эффективных мер по предотвращению заболевания.