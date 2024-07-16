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16.07.2024, 08:06

В Казахстане может измениться программа льготного автокредитования

Новости Казахстана 0 1

Программу льготного автокредитования могут изменить. Об этом сообщил зампредседателя комитета промышленности Шынгыс Суюнбаев, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ходе публичных обсуждений петиции касательно утильсбора участников спросили, какие меры поддержки граждан по приобретению машин планируется предпринять.

По этому поводу Суюнбаев пояснил, что в Казахстане действует программа льготного автокредитования под 4%, где на револьверной основе 200-250 человек ежемесячно приобретают авто.

"Сенаторы поставили вопрос, почему для многодетных, для людей с инвалидностью не сделать отдельную категорию либо очередь. Мы сказали, хорошо, рассматриваем либо будем вносить изменения. Для них (социально уязвимых слоев – прим. LS) будем ставить преимущества, где они могут брать машины и дальше. Если уже деньги остаются, чтобы другие слои населения будут брать. Может, даже рассмотрим, чтобы учителя, инженеры, врачи. Если есть предложения, готовы", – заключил он.

Напоминаем условия действующей программы льготного автокредитования: 

– процентная ставка – 4%;

– срок кредитования – не более семи лет;

– первоначальный взнос в рамках постановления правительства не предусмотрен, однако банки устанавливают от 10%;

– максимальная стоимость автомобиля – 15 млн тенге.

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