Дело Стати завершено: Минюст сообщил подробности

Казахстан урегулировал длившийся много лет спор с бизнесменами из Молдовы Анатолом и Габриэлем Стати. Правительство, Национальный банк Казахстана и стороны Стати подписали рамочное соглашение. Об этом рассказали в Минюсте, передает Tengrinews.kz .

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Правительство Республики Казахстан, Национальный банк Казахстана и стороны Стати, при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil, заключили юридически обязывающее рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане, сообщили в ведомстве.

Как сообщили в Минюсте, стороны рады достижению соглашения на взаимно благоприятных условиях, которые приведут к прекращению всех юридических разбирательств и остановке текущих исков во всех юрисдикциях. Конкретные условия соглашения являются конфиденциальными, отметили в Минюсте.

"Мы поддерживаем рамочное соглашение и приветствуем решение Президента Касым -Жомарта Токаева построить справедливый Казахстан как часть его достойных уважения реформ. Урегулирование данного спора свидетельствует о соблюдении Казахстаном международных договорных обязательств, что открывает двери для увеличения инвестиций и повышает потенциал его экономического роста. Мы приветствуем новую для Казахстана эру", - сказал Дэниел Чапман, CEO Argentem Creek Partners.

Argentem Creek Partners – это инвестиционный управляющий конкретными фондами, которые являются кредиторами Tristan Oil Limited, инвестиционного инструмента сторон Стати.

"Данное соглашение принято с учетом общественных интересов и не предполагает расходования бюджетных средств. Мы верим, что данный шаг окажет положительное влияние на привлечение новых инвестиций в нашу страну и рост экономики", - заявил министр юстиции Азамат Ескараев.

Судебная тяжба длилась с 2010 года. Иски рассматривались в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Швеции, Великобритании, США. В какой-то момент даже были арестованы активы Национального фонда Казахстана. В 2021 году арест удалось снять.