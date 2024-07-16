Соцвыплаты по случаю потери работы: все, что нужно знать казахстанцам

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 16 июля 2024 года, напомнили о социальных выплатах, которые получают граждане по случаю потери работы, сообщает Zakon.kz.

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В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают соцвыплаты по случаю потери работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в размере до 45% от потерянного дохода.

В Минтруда уточнили, что для назначения выплаты уволенному работнику необходимо: авторизоваться на портале egov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Также сообщается, что эту услугу в онлайн-режиме можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия, необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

"Социальная выплата по случаю потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу", – подчеркнули в МТСЗН РК.

По состоянию на 1 июля 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 180,2 тыс. человек, при этом 128,3 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 39 млрд тенге.

В конце июня 2024 года в соцсетях появилась информация, что казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год, якобы выплатят по 50 тыс. тенге. На это отреагировали в Минтруда, где заявили, что информация является фейковой.