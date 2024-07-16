В Казахстане нужно повысить цены на газ, заявили в Минэнерго

В Казахстане могут вырасти цены на газ. Об этом на заседании правительства заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как отметил глава Минэнерго, на сегодняшний день средняя себестоимость товарного газа в Казахстане составляет 33 169 тенге за тысячу кубических метров. При этом утвержденная оптовая цена на товарный газ составляет 23 646 тенге.

"В целях привлечения инвестиций в газовую отрасль и достижения себестоимости на товарный газ требуется поэтапное повышение цен на газ с учетом недопущения резкого роста цен для населения", - сказал Алмасадам Саткалиев.

Министр напомнил, что с 1 июля 2024 года в Казахстане пересмотрели предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке с увеличением в среднем на 14,6 процента.

"В целом, в течение трех лет планируется достичь безубыточности реализации газа на внутреннем рынке, что позволит покрыть растущую потребность страны в газе и реализовывать важные для нашей страны инвестиционные проекты", - добавил Саткалиев.

Напомним, с 1 июля в Казахстане скорректировали цены на сжиженный нефтяной газ. Как объяснили в Минэнерго, в Казахстане одни из самых низких цен на СНГ – от 54 до 86 тенге, тогда как в России цена за литр газа составляет 132 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге.

Там также сослались на прогнозы аналитиков, согласно которым в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тысяч тонн и составят 2,4 миллиона тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40 процентов.