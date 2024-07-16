Ужесточить ответственность за переоборудование авто на газ без документов поручил премьер

"С учетом ежегодно растущего количества автомобилей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве топлива, растет количество фактов нарушений законодательства при установке газобаллонного оборудования. Такие прецеденты создают угрозу жизни для наших граждан.

Поэтому поручаю министерствам внутренних дел и энергетики принять меры по ужесточению ответственности предпринимателей за непрофессиональное переоборудование транспорта и отсутствие соответствующей отметки в техпаспорте", - заявил Бектенов.

Также он поручил Минэнерго активизировать работу по стимулированию производства компримированного газа, который является альтернативным топливом для авто.