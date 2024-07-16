Ужесточить ответственность за переоборудование авто на газ без документов поручил премьер

На заседании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД и Минэнерго ужесточить ответственность для предпринимателей за непрофессиональное переоборудование авто на газ, передает корреспондент NUR.KZ.
Поэтому поручаю министерствам внутренних дел и энергетики принять меры по ужесточению ответственности предпринимателей за непрофессиональное переоборудование транспорта и отсутствие соответствующей отметки в техпаспорте", - заявил Бектенов.
Также он поручил Минэнерго активизировать работу по стимулированию производства компримированного газа, который является альтернативным топливом для авто.
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