Глава «Казахтелекома» Багдат Мусин представил нового СЕО АО «Кселл»

В руководстве ведущего мобильного оператора «Кселл» кадровые изменения. Сегодня стало известно, что на должность председателя правления, главного исполнительного директора компании решением Совета директоров избран Аскар Жамбакин. Теперь уже прежний СЕО «Кселл» Асхат Узбеков руководил компанией более двух лет – с 11 мая 2022 года.

Фото: Пресс-служба АО «Кселл»

С 2022 года «Кселл» в составе консорциума удалось победить на аукционе частот для развертывания в республике стандарта связи пятого поколения, а затем с опережением графиков и лицензионных обязательств инсталлировать сотни базовых станций 5G, завершив 2023 год с более чем 500 базовыми станциями нового поколения в активе. Сегодня компанией инсталлированы уже более 800 станций, услугами связи по 5G от «Кселл» могут пользоваться жители почти 20 городов страны или чуть больше одного миллиона казахстанцев с гаджетами, поддерживающими новый стандарт.

Компании удалось добиться статуса оператора с самым быстрым мобильным интернетом в Казахстане по итогам прошлого года. Соответствующую статуэтку в феврале 2024 года «Кселл» вручил директор по продажам мирового лидера в области интеллектуального анализа мобильных и широкополосных сетей Ookla в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виктор Джэн на ежегодном международном форуме Digital Almaty. По итогам почти 600 тысяч замеров на платформе Speedtest Ookla, во втором и третьем кварталах 2023 года, скорость интернета на сети «Кселл» показала самый высокий результат в Казахстане – 67,35 Мбит/с.

Вместе с тем, в прошлом году «Кселл» был признан Казахстанской фондовой биржей лидером рынка акций, которым называют самые сильные компании, чьи ценные бумаги имеют высокую капитализацию и значительное влияние на общее состояние рынка. Как правило, это компании с крупной долей рынка в своей отрасли, сильным финансовым положением, инновационными продуктами или услугами, историей стабильного роста доходов или высокой оценкой инвесторов.

К слову, простые акции «Кселл» с момента выхода на фондовый рынок были включены в официальный список KASE по первой категории, позже в представительский, а сегодня ценные бумаги оператора находятся в категории «премиум».

«Хочу выразить благодарность Асхату Узбекову, который возглавлял «Кселл» более двух лет, начиная с мая 2022 года. Под его руководством компании удалось достичь значительных успехов. Компания выиграла аукцион на частоты для 5G, успешно развернула более 800 базовых станций, и на данный момент нашими услугами уже пользуются жители почти 20 городов страны. Кроме того, «Кселл» был признан лидером рынка акций Казахстанской фондовой биржи и сейчас наши акции находятся в категории «премиум». Желаю Асхату Архатовичу успехов в новых начинаниях. Он профессионал своего дела, уверен навыки и высокий профессионализм будут востребованы во многих сферах», - отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

Что касается нового СЕО «Кселл» Аскара Жамбакина, то он считается одним из ключевых специалистов в области цифровизации, информационно-коммуникационных технологий и связи. Начинал свою карьеру в отрасли с техника связи в существовавшей некогда в республике авиакомпании «Эйр Казахстан», несколько лет отработал инженером в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2/Altel), трудился в ⁠«HSBC Банк Казахстан», где занимался стратегией, трансформацией бизнес-процессов, аналогичными задачами занимался и дочке BI Group – ТОО «Beintech», руководил департаментом развития клиентского опыта в АО «Qazkom», проработал в «Банке развития Казахстана», где занимал различные руководящие должности, был заместителем директора департамента управления и развития платежных систем Национального банка страны. На своей последней должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отвечал за цифровую трансформацию госуправления, реинжиниринг бизнес-процессов и управление данными, курировал цифровизацию: Smart Data Ukimet, Цифровая карта семьи и другие проекты, а также принимал активное участие в разработке стратегий развития отрасли ИКТ, включая электронное правительство и сокращение цифрового неравенства и т.д.

Является выпускником Алматинского института энергетики и связи по специальности «Многоканальные телекоммуникационные системы», имеет степень магистра по специальности «Менеджмент и информационные системы» Университета Манчестера и диплом бизнес-школы «Саид» по организационному лидерству.