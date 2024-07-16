Об отказе регулирования цен на ГСМ высказался министр энергетики

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев высказался по вопросу отказа от регулирования цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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"Планируете ли вы отказаться от регулирования цен на ГСМ, как рекомендовало Агентство по защите и развитию конкуренции?", - спросили журналисты на брифинге в правительстве.

Саткалиев ответил, что Минэнерго поддерживает такое решение.

"Программа либерализации отрасли является одной из основных целей правительства. И свободное ценообразование на рынке нефтепродуктов будет одним из наиболее действенных механизмов покрытия рынка, выравнивания дисбаланса, исключения вывоза контрабандного нефтепродукта. Мы, как министерство, безусловно, поддерживаем принятие такого решения в части либерализации цен", - заявил Алмасадам Саткалиев.

При этом, по его словам, данный процесс должен быть планомерным.

"Он должен быть синхронизирован с вводом механизмов поддержки социально-уязвимых граждан, вводом социального кошелька. И он не должен носить какой-то разовый характер, это должна быть работа, направленная на достижение объективного ценообразования, в том числе социально эффективного", - сказал глава Минэнерго.

Напомним: в мае Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос, хватит ли казахстанцам бензина и как изменилась ситуация на рынке по сравнению с 2023 годом.