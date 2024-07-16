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16.07.2024, 14:15

Жомарт Алиев: Утильсбор направлен на решение экологических проблем

Новости Казахстана 0 1

В ходе общественных слушаний по петиции по вопросам утильсбора в Алматы вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев рассказал на что направлены деньги от утильсбора. По его информации, благодаря этим средствам доля переработки ТБО увеличилась с 2% поднялась до 24%.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

По данным спикера, нарастающие объемы твердых бытовых отходов создают серьезную экологическую угрозу. В 2023 году космический мониторинг выявил по стране 5 533 несанкционированных мусорных свалок. 70% отходов возможно было переработать и получить готовую продукцию из пластика, металла, стекла и макулатуры, правда для этого необходимо развивать инфраструктуру по сбору и переработке вторичного сырья.

«По основным видам отходов: стекло, пластик и макулатура действующие мощности переработки находятся на очень низком уровне. Развитие переработки ТБО с получением готовой продукции требуют качественного вторсырья и нужно наладить все предшествующие технологические операции, то есть организовать сбор и глубокую сортировку ТБО. Правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами», - сообщил вице-министр экологии.

Из собранных средств утилизационного сбора через Фонд развития промышленности планируется профинансировать 94 экологических проекта. Деньги выдаются сроком от 3 до 15 лет, под льготную ставку вознаграждения 3% на общую сумму - 232, 2 млрд тенге. На выделенные АО «Жасыл даму» средства в регионах планируется разместить сортировочные линии на сумму 49,2 млрд тенге, закупить 223 ед. мусоровывозящей техники, 2 050 ед. контейнеров для раздельного сбора ТБО, а также реализовать 45 проектов по сбору и переработке вторичного сырья на сумму 171, 6 млрд тенге. Механизм РОП позволит продолжить поэтапное создание инфраструктуры по сбору и переработке ТБО в стране, а также уменьшить объемы захоронения отходов на мусорных полигонах.

«На сегодняшний день установленные тарифы за вывоз мусора не покрывают такие операции как переработка и утилизация отходов, поэтому доводы относительно двойной уплаты со стороны народы на проблемы ТБО не совсем корректны. Во всем миру принцип РОП направлен в первую очередь на налаживание сферы сбора и переработки отходов из-за нерентабельности и необходимости оказания государственной поддержки именно этого сектора экономики», - отметил в своем докладе Жомарт Алиев.

Ожидаемый эффект от реализации данных экологических проектов: увеличение доли сорт сортировки и переработки ТБО, создание более 4,5 тысяч новых рабочих мест в секторе, привлечение 46 млрд тенге частных инвестиций, а также улучшение здоровья населения и качества окружающей среды. «Отмена утилизационного сбора приведет к затягиванию решения экологических проблем в стране», резюмировал свое выступление на общественных слушаниях вице-министр.

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