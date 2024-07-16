Снятие пенсионных могут запретить? Что говорят в ЕНПФ

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) заявили, что эксперты не предлагали запретить досрочное изъятие пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz .

Фото из открытых источников

"В отношении вопроса использования части пенсионных накоплений на жилье и лечение, вызвавшего наибольшее обсуждение, предложения экспертов не содержат рекомендаций по установлению какого-либо запрета. В международной практике присутствует возможность частичного использования своих пенсионных накоплений, в первую очередь на неотложные медицинские цели. При этом такие изъятия не должны носить постоянный характер и приводить к тому, что не решается основная задача - формирование пенсионных накоплений для пенсионного обеспечения в старости", - говорится в заявлении фонда.

В ЕНПФ считают, что для обеспечении адекватности пенсий следует разумно ограничить постоянное изъятие накоплений. При этом сейчас объем изъятий превысил и продолжает превышать объем пенсионных выплат.

"Досрочные выплаты не должны стать причиной невысоких пенсионных накоплений у казахстанцев и неадекватной пенсии в будущем, не отвечающей социальным стандартам. Эксперты предлагают сохранить право граждан на использование части своих пенсионных накоплений. При этом реализовать такое право может тот, кто обеспечил себя адекватной пожизненной пенсией с размерами выплат не менее определенного социального стандарта, поэтапно повышаемого до международных стандартов пенсионного обеспечения", - добавили в ЕНПФ.

Эксперты подчеркивают, что внесенные предложения направлены на укрепление всех компонентов пенсионного обеспечения, взаимосвязаны и должны учитываться в комплексе.

По данным фонда, в целом многоуровневые системы признаны в мире наиболее устойчивыми и справедливыми, поэтому принципиально неправильно противопоставлять государственную пенсию накопительной пенсии и наоборот, поскольку эти компоненты не противоречат, а дополняют друг друга. Многокомпонентные пенсии в совокупности обеспечивают стабильность и адекватность пенсионного обеспечения граждан.

Отмечается, что члены экспертной группы готовы к дальнейшему открытому обсуждению вопроса совершенствования казахстанской пенсионной системы.

Ранее министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова сообщила, что от экспертов поступило предложение о запрете на досрочное изъятие пенсионных накоплений.

"Эксперты предлагают исключить возможность раннего изъятия пенсионных накоплений, потому что это влияет на адекватность пенсионных выплат в далеком будущем. Данное предложение мы рассматриваем и поддерживаем (...)", - отметила она.

По ее словам, те, кто снял пенсионные накопления досрочно и к сегодняшнему дню уже вышел на пенсию, по накопительной системе в среднем получают 34 тысячи тенге.