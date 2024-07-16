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16.07.2024, 14:28

Снятие пенсионных могут запретить? Что говорят в ЕНПФ

Новости Казахстана 0 1

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) заявили, что эксперты не предлагали запретить досрочное изъятие пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

"В отношении вопроса использования части пенсионных накоплений на жилье и лечение, вызвавшего наибольшее обсуждение, предложения экспертов не содержат рекомендаций по установлению какого-либо запрета.

В международной практике присутствует возможность частичного использования своих пенсионных накоплений, в первую очередь на неотложные медицинские цели. При этом такие изъятия не должны носить постоянный характер и приводить к тому, что не решается основная задача - формирование пенсионных накоплений для пенсионного обеспечения в старости", - говорится в заявлении фонда.

В ЕНПФ считают, что для обеспечении адекватности пенсий следует разумно ограничить постоянное изъятие накоплений. При этом сейчас объем изъятий превысил и продолжает превышать объем пенсионных выплат.

"Досрочные выплаты не должны стать причиной невысоких пенсионных накоплений у казахстанцев и неадекватной пенсии в будущем, не отвечающей социальным стандартам.

Эксперты предлагают сохранить право граждан на использование части своих пенсионных накоплений. При этом реализовать такое право может тот, кто обеспечил себя адекватной пожизненной пенсией с размерами выплат не менее определенного социального стандарта, поэтапно повышаемого до международных стандартов пенсионного обеспечения", - добавили в ЕНПФ.

Эксперты подчеркивают, что внесенные предложения направлены на укрепление всех компонентов пенсионного обеспечения, взаимосвязаны и должны учитываться в комплексе.

По данным фонда, в целом многоуровневые системы признаны в мире наиболее устойчивыми и справедливыми, поэтому принципиально неправильно противопоставлять государственную пенсию накопительной пенсии и наоборот, поскольку эти компоненты не противоречат, а дополняют друг друга. Многокомпонентные пенсии в совокупности обеспечивают стабильность и адекватность пенсионного обеспечения граждан.

Отмечается, что члены экспертной группы готовы к дальнейшему открытому обсуждению вопроса совершенствования казахстанской пенсионной системы.

Ранее министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова сообщила, что от экспертов поступило предложение о запрете на досрочное изъятие пенсионных накоплений.

"Эксперты предлагают исключить возможность раннего изъятия пенсионных накоплений, потому что это влияет на адекватность пенсионных выплат в далеком будущем. Данное предложение мы рассматриваем и поддерживаем (...)", - отметила она.

По ее словам, те, кто снял пенсионные накопления досрочно и к сегодняшнему дню уже вышел на пенсию, по накопительной системе в среднем получают 34 тысячи тенге.

"Вы считаете, что это нормальная сумма? Нет, конечно. Поэтому мы говорим, что эксперты правы в двух вещах, что базовая пенсия должна быть адекватной и должна исчисляться по-другому и что нужно прекратить практику изъятия из ЕНПФ", - сказала Жакупова.

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