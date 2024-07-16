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16.07.2024, 15:31

Автогаз в Казахстане оказался не таким, как в мире

Новости Казахстана 0 145

Астана. 16 июля. КазТАГ – Алена Субботина. Казахстанский автомобильный газ оказался не таким, как во всем остальном мире, следует из ответа министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева на вопрос корреспондента КазТАГ.

фото: 2gis.kz
фото: 2gis.kz

«Здесь идет вопрос перевода – сжиженный и компримированный. Мы сейчас говорим о газе, который является предметом переработки нефти, то есть, это газ, который содержит достаточно большое количество фракций, который содержит пропан, бутан, этан, которые потом из него извлекаются на специальных газосепарационных установках и используются в качестве сырья для нефтегазохимической продукции. То есть у нас именно этот газ используется, мы его называем сами сжиженный нефтяной газ – мы сжигаем достаточно эффективные фракции. То, что используется в мире – тоже говорят сжиженный природный газ – это компримированный газ, когда уже весь газ освобожден от фракций, которые пригодны для использования в нефтегазохимии, метан, вот его уже сжижают и используют в качестве топлива», - заявил Саткалиев на брифинге в правительстве во вторник.

Корреспондент, в частности, спросила: «Согласно открытым данным, сжиженный нефтяной газ в настоящий момент является третьим широко распространенным в мире моторным топливом, на котором ездят десятки миллионов автомобилей – скажите, почему минэнерго утверждает, что сжиженный газ нигде в мире не используется в качестве топлива, тем самым, распространяя, можно сказать, ложную информацию?»

«Сегодня был вопрос: «Есть ли у министерства планы по использованию этого газа?» Да, эти планы есть, то есть это мы используем. То есть, во всех странах, в том числе соседних, используется именно сжиженный природный газ, который в основном, это сжиженный метан, уже освобожденный от других фракций. И то же самое во всем мире – это именно это топливо является основным для газомоторных, в качестве использования для автомобилей», - заявил министр.

Журналист сослалась на мировую статистику, согласно которой примерно пополам используется сжиженный нефтяной газ (СНГ) и компримированный природный газ (КПГ), тогда как глава минэнерго утверждает, что только в Казахстане используется СНГ.

«Во всем мире используется сжиженный природный газ, в степени развития нефтегазохимии, то есть вот основа развития нефтегазохимии – это именно извлечение этих фракций. Покажите мне эту статистику, давайте продолжим разговор с вами», - заявил Саткалиев.

Вместе с тем, согласно «Исследованию двухтопливного автомобиля с электронным управлением, работающего на сжиженном нефтяном газе и дизельном топливе», проведенному группой экспертов Чанъаньского университета Китая, лишь по состоянию на 2008 год на сжиженном нефтяном газе работали более 13 млн автомобилей по всему миру. В 2017 году, по данным Всемирной ассоциации сжиженного газа (WLPGA), на сжиженном газе в мире ездили порядка 27 млн автомобилей. При этом, аналитики в ряде публикаций приходят к выводу, что доля потребления сжиженного газа автомобилистами будет только расти.

Напомним, 16 июля в министерстве энергетики, говоря о наблюдающемся в Казахстане дефиците сжиженного нефтяного газа, заявили, что «нигде в мире не используется в качестве топлива». Также на заседании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить работу по пресечению «серого» экспорта сжиженного нефтяного газа, отметив, что низкие цены привели к незаконному вывозу больших объемов голубого топлива за рубеж. Кроме того, стало известно, что ответственность за нарушения при переводе автомобилей на газ ужесточат в Казахстане.

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