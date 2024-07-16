Нужны три площадки: глава Минэнерго о строительстве АЭС в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос, сколько атомных электростанций (АЭС) в перспективе планируется построить в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Саткалиева, пока речь не идет о планировании: обсуждаются перспективы, возможности и эффективность казахстанской энергосистемы для покрытия будущих нагрузок.
"Во всем мире сталкиваются с существенными ограничениями в части использования газа. Газ используется в основном как переходное топливо, в основном как маневренная мощность. Поэтому не так много альтернатив на самом деле. Во всем мире атомная энергетика представляется как наиболее перспективный вид покрытия энергетических нагрузок", - заявил чиновник.
Как отметил глава Минэнерго, в Казахстане есть несколько эффективных площадок, на которых возможно строительство АЭС.
"Это площадка Балхаш, есть площадка Курчатов, есть у нас площадка, на которой ранее работала станция средней мощности в Западном Казахстане. То есть если мы говорим о развитии атомной энергетики, то на перспективу, я думаю, для обеспечения надежности энергоснабжения с возможностью расширения как минимум три площадки необходимо предусмотреть в будущем. При условии, что, конечно, на референдуме этот вопрос будет поддержан казахстанцами", - заключил министр.
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