Нужны три площадки: глава Минэнерго о строительстве АЭС в Казахстане

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По словам Саткалиева, пока речь не идет о планировании: обсуждаются перспективы, возможности и эффективность казахстанской энергосистемы для покрытия будущих нагрузок.

"Во всем мире сталкиваются с существенными ограничениями в части использования газа. Газ используется в основном как переходное топливо, в основном как маневренная мощность. Поэтому не так много альтернатив на самом деле. Во всем мире атомная энергетика представляется как наиболее перспективный вид покрытия энергетических нагрузок", - заявил чиновник.

Как отметил глава Минэнерго, в Казахстане есть несколько эффективных площадок, на которых возможно строительство АЭС.