Правила использования пенсионных накоплений на жилье изменили в Казахстане

Министерство промышленности и строительства внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, утвержденные приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 21 января 2021 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт министерства.

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Согласно изменениям, с 3 до 6 лет увеличен срок накопления средств на депозитах, ранее пополненных единовременными пенсионными выплатами с целью приобретения жилья в АО "Отбасы Банк". Кроме этого, предусмотрена уступка данного депозита супругам и (или) близким родственникам. При этом не допускается дальнейшая переуступка третьим лицам.

Приказ вступит в силу по истечении 10 календарных дней, после официальной публикации.