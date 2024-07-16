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16.07.2024, 18:27

«Это скоро будет не смешно»: финансист об экономике Казахстана

Новости Казахстана 0 72

Финансовый эксперт Расул Рысмамбетов прокомментировал планы властей Казахстана по достижению шестипроцентного роста ВВП. По его мнению, стране пора отказаться от утопических планов, сообщает Orda.kz.

Фото: Elements.envato.com
Фото: Elements.envato.com

На своей странице в Facebook аналитик отметил, что реальный рост ВВП Казахстана, по оценкам БНС, составляет всего 3,3 %. Это почти вдвое ниже высокой планки, которую задал Касым-Жомарт Токаев. То, что экономика Казахстана стала расти медленнее, объяснимо: сказались последствия паводков, которые затормозили деловую активность в большинстве отраслей. Кроме того, эксперт подчеркнул, что снизился торговый оборот.

«Почему же снизилась торговля? Скорее всего, в первую очередь это связано со снижением уровня параллельного импорта. Планомерные действия инициаторов санкций и соблюдение этих санкций казахстанскими контролирующими органами — сыграло свою роль. 2023 год был ознаменован значительным ростом торговли, что во многом было связано с увеличением параллельного импорта в Россию через Казахстан. В 2024 году мы наблюдаем нормализацию этой тенденции», считает Расул Рысмамбетов.

Финансист отмечает, что на экономику продолжает влиять несбалансированный бюджет 2023 года. Правительству придётся пополнять казну, продавая акции «Казатомпрома» — это вынужденный способ стабилизировать бюджет.

«Одна из ошибок нынешнего премьер-министра Бектенова заключается в том, что он не разобрал и не озвучил ошибки своего предшественника, премьер-министра Смаилова, а Смаилов не разобрал ошибки Мамина. Корпоративная солидарность не должна ставиться выше прозрачности и честности перед народом. А может, правительство решило не тратить информусилия на ненужные препирательства. И всё же говорить правду, пусть и неприятную, — важный шаг к восстановлению доверия и эффективному управлению. Если есть проблемный узел — надо его озвучивать», — уверен Рысмамбетов.

Вдобавок Казахстану пора отказаться от неправдоподобных сверхцелей и перейти к более разумному экономическому планированию. Увеличить рост ВВП вдвое — задача практически непосильная. И выполнить её, не слезая с «нефтяной иглы», нереально.

«Предположения о росте экономики на 6 % в год выглядят утопично. Важно признавать, что в некоторые годы экономика может расти медленными темпами, но после проведения необходимых реформ и подготовки темпы роста могут значительно повыситься. Необходимо сфокусироваться на развитии сельского хозяйства, переработке и торговле, исключая нефтяной сектор из расчётов ВВП. Главная цель — диверсификация экономики, а не просто добыча и продажа нефти».Расул Рысмамбетов

По мнению финансиста, Казахстану лучше не пытаться добиться «чемпионских» результатов, делая ставки только на нефть и металлургию. К тому же не нужно прилагать лишних усилий, отслеживая показатели, которые не отражают реальной сути экономического роста.

«Оставьте ВВП как расчёт, но уберите его из KPI. Это скоро будет не смешно», — резюмировал аналитик.

В июне эксперты Всемирного банка уже указывали, что фактические показатели роста экономики в 2024 году будут намного ниже, чем хотелось бы властям Казахстана.

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