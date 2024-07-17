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16.07.2024, 19:05

3,5 миллиарда долларов потратят катарцы на строительство заводов на Кашагане

Новости Казахстана 0 1

Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов раскрыл детали сделки с катарскими инвесторами по строительству газоперерабатывающих заводов на Кашагане, сообщает Orda.kz.

Коллаж: Orda.kz
Коллаж: Orda.kz

Катарская компания UCC Holding реализовывает два проекта на казахстанском нефтегазовом месторождении. Первый из них предусматривает строительство завода стоимостью в миллиард долларов.

«А на второй ГПЗ потратят 2,5 млрд долларов. Вложения зависят от цен на металл, логистики и т. д. Мировая тенденция меняется. Примерно такие цифры»,
поделился подробностями Санжар Жаркешов, председатель правления QazaqGaz.

Ожидается, что первый завод начнёт свою работу в 2026 году, а новый планируют ввести в эксплуатацию к 2028-2029 годам.

«С точки зрения дополнительной добычи, примерно с одного миллиарда кубометров сырого газа, который перерабатывается на ГПЗ, дополнительно добывается 25 тысяч баррелей нефти в день на Кашагане»,добавил Жаркешов.

В Министерстве энергетики Казахстана так же отмечают, что результат будет очевиден не только в части добычи и переработки газа, но и в части увеличения экспортных объёмов нефти.

«При увеличении объема газа увеличивается добыча жидкой фракции. Эти процессы напрямую связаны с особенностью разработки нефтяных и газовых месторождений. И думаю, результат будет очевиден»,
сказал министр Алмасадам Саткалиев.

У Казахстана достаточно сырого газа, чтобы не только полностью обеспечить внутренний рынок, но и экспортировать продукт за рубеж. Однако в стране немного объектов, где можно перерабатывать сырьё. Особенно большая надежда на газ с «бриллианта в короне Казахстана» — Кашагана. Как неофициальный муж Дариги Назарбаевой Кайрат Шарипбаев потерял строящийся газоперерабатывающий завод на месторождении, читайте в материале Orda.kz.

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