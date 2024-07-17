За какие высказывания казахстанцев лишили денег и свободы?

Все чаще казахстанцы стали попадать в исправительные учреждения за высказывания в социальных сетях. Любители поговорить в прямых эфирах и чат-рулетке периодически выплачивают большие штрафы и даже попадают за решетку. По данным сайта комитета по правовой статистике генеральной прокуратуры Казахстана, за последний год число судебных процессов, связанных с постами и комментариями в социальных сетях и на интернет-ресурсах, увеличилось втрое. Редакция «Голос народа» вспомнила самые громкие дела, по которым казахстанцев осудили за высказывания в Сети.

Коллаж: Голос народа

Пока для некоторых казахстанцев социальные сети служат обменом идей, общения и времяпровождением, другие – пытаются не только оскорбить кого-то, а взбудоражить общество своими громкими недопустимыми высказываниями и даже призвать к войне.

Например, недавно 2 казахстанца были осуждены за идею отделения Восточного Казахстана. Жители ВКО размещали комментарии и публикации, разжигающие национальную и социальную рознь. За это они получили 5 лет тюрьмы.

«В ходе следствия выяснилось, что указанные лица в феврале 2024 года с использованием интернет-ресурсов (чат-рулетка) высказывали идеи и убеждения о необходимости проведения референдума с целью отчуждения Восточно-Казахстанской области от Республики Казахстан», – сообщили в прокуратуре области.

В апреле текущего года пенсионерка Алматинской области была осуждена за разжигание национальной розни. Выяснилось, что женщина отправила в чат соседей аудио с высказыванием об исключительности и превосходстве одной нации и религии над другой.

В прошлом году казахстанцам запомнился еще один резонансный случай. Жительница Астаны в прямом эфире в ТikTоk оскорбила казахов, назвав их обезьянами, и призвала убивать друг друга. Тогда суд приговорил ее к четырем годам заключения.

Дополним, что санкция ч.1 ст.174 УК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 7 тысяч МРП либо ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

К этой же статье относится и оскорбление языка. Периодически казахстанцы покушаются и на это, оскверняя государственный язык. Напомним, что по данной статье на алматинку завели уголовное дело после заявлений о казахском языке. Девушка назвала язык «мамбетским».

«Мне вообще не нравится казахский, такой мамбетский язык, если честно. Мамбичи бесят из аулов, из-за них у нас в городе пробки страшные. Мне не нравится казахский, мамбетозный язык, что кыргызский, что казахский», − сказала девушка на видео.

На пост отреагировала пресс-служба департамента полиции Алматы и начали расследование.

Среди громких высказываний с призывом и оскорблениями есть еще и статья за клевету.

По этой статье в Алматы недавно осудили женщину, которая назвала незнакомого ей мужчину зоофилом и опубликовала его фото. На тот момент в социальной сети «Tik-tok» распространялось видео, в котором женщина обвиняла суд в несправедливости из-за назначенного административного штрафа за клевету. В суде алматинка частично признала вину, пояснив, что опубликовала пост по ошибке, после чего сразу удалила.

Напомним, что кодекс ч.3 статьи 73 гласит, что клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, – влечет штраф на физическое лицо в размере 160 МРП или административный арест на срок 15 суток, на должностное лицо – штраф в размере пятисот 550 МРП либо административный арест на срок 20 суток.

То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, – влечет штраф на физическое лицо в размере 180 месячных расчетных показателей или административный арест на срок 20 суток.

Казахстанцам следует помнить, что закон имеет свои требования к защите чести и достоинства граждан. За нарушение этих прав и нанесение оскорбления может грозить и уголовное наказание.

Отметим, что если вы являетесь цифровой личностью, то автоматически несете ответсвенность за свои комментарии и любые высказывания в Сети.

С изменением законодательства РК, которое регулирует деятельность средств массовой информации, все соцсети теперь приравнены к СМИ, а комментаторы несут ответственность за свои слова, порой уголовную.