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16.07.2024, 21:18

Казахстанец, заработав 20 тысяч тенге, задолжал полмиллиона

Новости Казахстана 0 1

Житикаринский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы, на имя которой в банке без ее ведома был оформлен кредит в размере 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Иллюстративное фото: pixabay.com
Иллюстративное фото: pixabay.com
По данным официального Telegram-канала суда, заем был оформлен от имени женщины в марте прошлого года посредством онлайн-заявки.

"В тот же день через мобильное приложение с банковского счета истца на карточный счет ответчика в банке переведены денежные средства в сумме 500 тыс. тенге", - рассказали в суде.

Женщина обратилась в правоохранительные органы по факту мошенничества, после чего было заведено уголовное дело по ст.190 ч.2 п.4 УК РК. В суде ответчик вину признал и пояснил, что передал пароль от приложения третьим лицам.

"В марте 2023 года он в Telegram-канале увидел объявление о том, что можно заработать деньги. Для этого необходимо открыть счет в мобильном приложении, что он и сделал. А затем передал пароль от приложения третьим лицам по их требованию. За это он получил 20 тыс. тенге. Какие операции были произведены по его счету, он не знает. Пользоваться мобильным приложением он больше не мог, так как доступа не было", - говорится в сообщении суда.

Поскольку клиенты банка сами несут ответственность за все операции, совершенные по банковскому счету посредством интернета и мобильного банкинга с использованием логинов, паролей или одноразового кода, суд вынес решение об удовлетворении иска.

Решение в законную силу не вступило.

Пресс-секретарь областного суда Ляззат Байгожина корреспонденту NUR.KZ пояснила, что вышеупомянутый ответчик по данному делу обязан выплатить истцу 500 тыс. тенге. Но есть и второй фигурант, который проживает в другой области. Пострадавшая женщина уже обратилась в соответствующую инстанцию с иском о взыскании с него оставшейся суммы - миллиона тенге.

Ранее сообщалось, что в последнее время мошенники в Казахстане представляются сотрудниками сотовых операторов, а во время телефонных звонков заявляют своим потенциальным жертвам, что у их SIM-карт "истекает срок действия" и в скором времени номер будет заблокирован. После этого лжеоператор спрашивает собеседника: "Не хотите ли вы продлить обслуживание?". При положительном ответе звонящие попросят продиктовать SMS-код и передать другие персональные данные.

Также мошенники звонят казахстанцам и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

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