"Оставили на чай 220 тысяч тенге": алматинские официанты рассказали о щедрости клиентов

Куаныш трудится официантом больше десяти лет. За это время повидал всякое, говорит алматинец. Официантом он начал работать еще в 17 лет, когда получил школьный аттестат. Началось все как подработка на лето, вспоминает парень. Он устроился официантом в шашлычную Алматы, где не требовали тогда ни документов, ни санкнижки.

"По большому счету это была дешевая пивнушка с шашлыками, где экономили на всем. Например, мы резали салфетки, подавали блюда в одноразовой посуде, потому что не было водопровода, на кухне была грязь.

Я был и официантом, и техничкой после смены. Часто в этом заведении были драки и даже поножовщины, культурных и воспитанных людей я там не видел. Официантами брали только парней, потому что к девушкам там приставали пьяные гости", - рассказывает Куаныш.

Название этой шашлычной Куаныш не назвал, но признался, что заведение работает до сих пор и там мало что изменилось. Уволившись оттуда через два месяца, парень устроился официантом в паб, где условия труда были намного лучше.

"Был только один недостаток – подвыпившие клиенты. Есть такие гости, которые после пары рюмок становятся очень агрессивными: начинают хамить, дергать за руки, материться, громко кричать или лезть в драку. Я сам не пью, поэтому никогда не понимал такого. Мы вызывали охрану каждую смену, они выводили буйных", - отмечает официант.

Но при этом, подвыпившие клиенты приносили самые большие чаевые, с улыбкой вспоминает Куаныш. Большинство хотят впечатлить девушку или друзей, потому и раскидываются большими суммами, оставляя "на чай" по 10, а то и по 20 тысяч тенге, говорит Куаныш. А его рекорд – 220 тысяч тенге за вечер.

"Это была компания четверых мужчин, выглядели они солидно, заказывали дорогой алкоголь. Конечно, я уделял им много внимания, надеясь на щедрые чаевые: постоянно предлагал новые блюда, принес комплимент от шеф-повара и все в таком духе. Они сидели долго, почти до закрытия, и вдруг один из мужчин начинает буянить. Он просто встал и начал очень громко материться.

Его друзья пытались его успокоить. Я подошел и предложил помощь. И тут мужчина стал угрожать мне, говорить, что мокрого места от меня не оставит. Схватил меня за рубашку так, что оторвал пуговицы. Потом толкнул и я отлетел аж до соседнего стола. Его друзья вывели, а один из них извинился передо мной и положил мне в карман деньги", - делится воспоминаниями Куаныш.

Оправившись от шока, парень полез в карман, где увидел долларовые купюры вперемешку с тенге. Посмотрев курс иностранной валюты, Куаныш посчитал, что получил только что 220 тысяч тенге. Это были две его месячные зарплаты.

Парень был рад и напуган одновременно. А идя ночью домой, казалось, что из-за угла выйдут эти мужчины и отберут деньги, рассказывает Куаныш. На следующую смену он пришел с чаевыми, ожидая, что мужчины вернутся и попросят деньги обратно. Но никто не пришел.

Но этот случай - исключение, говорит Куаныш. Чаще всего чаевые составляют 500 тенге. Но, по словам парня, к тем, кто не оставляет "спасибо" в виде купюры, претензий нет. В Казахстане не так развита культура чаевых, отмечает Куаныш. К тому же многие заведения включают в итоговый чек 10% от суммы заказа за обслуживание.

"Но мы этих денег не получаем на руки после клиентов. Они как бы идут в счет нашей заработной платы. Поэтому в кафе, где я работаю сейчас, чаевые – большая редкость. А вот иностранцев мы любим очень. Они всегда оставляют чаевые", - с улыбкой говорит Куаныш.

А вот в практике официантки Евгении клиенты нередко возмущены теми самыми 10% за обслуживание.

"Раньше просили книгу жалоб, сейчас чаще пишут отзывы в 2ГИС. Неприятно, конечно, когда говорят, что мы обманщики, или говорят: "За что мы должны платить, вы нас не настолько обслужили". Но приходится все это выслушивать. Но хочу сказать, что вежливых и приятных клиентов намного больше, особенно среди молодежи и семейных", - говорит Евгения.

Девушка работает официанткой четыре года. За это время казусов в ее работе было немало, говорит Евгения.

"Однажды пролила полную тарелку грибного супа-пюре на брюки гостя. Он очень кричал и ругался. Я, конечно, извинялась, сказала, что за счет платить нужно и я могу оплатить ему химчистку. А сама тогда студентка была, все деньги заработанные на учебу уходили. И я тогда расплакалась. Видно, ему стало меня жаль, он тоже извинился, что накричал, и ушел. До сих пор стыдно перед ним.

Еще интересный случай был с двумя девушками. Они поели и позвали меня, сказали, что в блюде был волос. Я на тот момент стажировалась, поэтому сразу пошла к администратору. Ей показалось странным поведение девушек, и она посмотрела записи с камер. Оказалось, эти девушки сами положили свой волос в блюдо", - рассказывает Евгения.

А самым обидным и неприятным девушка назвала случай, когда компания, посидев в заведении на большую сумму, сбежала, не заплатив. Вместе с охранником, администратором и другим официантом Евгения прочесывала соседние улицы в поисках сбежавших гостей. Найти их удалось.

Парни пообещали на следующий день оплатить счет и оставили свои удостоверения. Слово они сдержали. Но если бы найти их не удалось, Евгении пришлось бы выплатить около 100 тысяч тенге со своего кармана. "Это было большое везение", - говорит Евгения. Она знает случаи, когда коллегам приходилось месяцами отрабатывать счет сбежавшего гостя.

"Бывают очень привередливые гости, но мы не имеем право с ними спорить. Обычно молча соглашаемся и вежливо обещаем все исправить. Приходилось также сталкиваться с приставаниями клиентов, которые отпускают похабные шуточки и намеки. А потом некоторые из них приходят уже с женами, девушкам и ведут себя как ни в чем не бывало.