Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых

Как "работают" часовые пояса, почему их установили, а также насколько сильно может отличаться продолжительность дня и ночи в разных регионах Казахстана - на эти и другие вопросы корреспондента Tengrinews.kz ответили казахстанские ученые.

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Астрофизик, доцент астрономии и профессор университета имени М. Козыбаева Андрей Солодовник отметил, что продолжительность суток определяется средним движением Солнца по небу. Это называется средними солнечными сутками. Среднее солнечное время условно поделено на 24 часа, так как Земля равномерно вращается вокруг своей оси и одно вращение составляет сутки.

"Сутки делятся на светлое и темное время. Чем дальше от экватора, в нашем полушарии - это чем севернее, тем разница между светлым и темным времени больше. К примеру, у нас в Северном Казахстане летом день длится 17 часов, а ночь - всего 7. Соответственно, зимой в декабре день будет длиться 7 часов, а ночь - 17. Часовые пояса существуют потому, что Земля вращается с запада на восток, и дневная линия перемещается с востока на запад", - рассказал ученый.

По словам Андрея Солодовника, чем дальше на восток, тем раньше восходит Солнце, и на протяжении большой территории в несколько градусов долготы восход не может наступать в одно время.

"Нельзя просто сделать и сказать, что с сегодняшнего дня у вас будет одно время. На самом деле протяженность территории нашей республики по долготе такая, что разница в восходе Солнца между крайней восточной и крайней западными точками составляет свыше двух с половиной часов, а время перевели под запад. Если у нас, в Петропавловске, восход в половину четвертого, то в Восточном Казахстане - на час раньше", - заявил астрофизик.

Как подчеркнул Андрей Солодовник, это нарушает привычный ритм жизни, на который люди привыкли ориентироваться последние сто лет. Если раньше на востоке страны ночь летом продолжалась около шести часов, с 22:00 до 04:30, то теперь рассвет наступает на час раньше, что для многих стало серьезным нарушением привычного ритма. Ученый напомнил, что ритмы привязаны к долготным зонам, и у жителей запада и востока Казахстана они отличаются.

"Когда объявляли об этих изменениях (переводе времени - прим.), то утверждалось, что это сделали по согласованию с астрофизическим институтом. Однако когда я общался с коллегами оттуда, то они были очень удивлены, рассказав, что с ними никто не советовался и такой вопрос не обсуждался. То есть серьезного научного обоснования не было. Скорее, это было сделано по экономическим причинам. При этом людям жить неуютно, так как их биологические ритмы, сердечная деятельность и активность нервной системы привязаны к солнечному циклу", - добавил эксперт.

В целом рассвет рассчитывается по времени выхода края солнечного диска над горизонтом. Точное время можно вычислить математическим путем. В среднем летом он должен наступать в пять часов, отметил Андрей Солодовник. Зимой же будет наблюдаться противоположная ситуация. Темнеть на севере и востоке страны будет уже в четыре часа дня. Продолжительность ночи зимой составит 17 часов 40 минут, а дня - всего 6 часов 20 минут.

"У нас могли бы ввести и три часовых пояса. В этом нет ничего плохого: на мой взгляд, это только подчеркивает величину страны и ее протяженность. Мы же не с Лихтенштейн размером. Во многих европейских странах один часовой пояс из-за того, что они не столь большие, особенно в ширину, то есть с востока на запад. Часовые пояса появились для того, чтобы людям максимально комфортно жилось во всех странах и чтобы одному и тому же времени на одной широте соответствовало начало дня и начало ночи", - заключил ученый.

Профессор кафедры общей биологии и геномики ЕНУ имени Гумилева, доктор медицинский наук Бек Жетписбаев отметил, что перевод времени в стране совпал с весенним периодом адаптации, когда работа организма перестраивается, и поэтому для многих это решение стало стрессом. Кроме того, наступало жаркое время года, когда люди становятся менее работоспособными, что многие также связали с переходом на новый часовой пояс. Хотя это не так.

"Для мозга очень важно оптимальное время сна. Сон состоит из четырех фаз. Если человек недосыпает, например, вместо 6-7 часов, как он привык, спит всего 5, то это сказывается на организме, нет такой работоспособности. Если человек еще немного вздремнет, то силы возвращаются. Так происходит адаптация к стрессу. Существуют разные периоды адаптации: суточная, месячная, сезонная. То есть адаптация к жизни в новом часовом поясе просто требует времени, когда организм приспособится и компенсирует потерянное время, войдет в равновесие. Физически мы можем приспособиться к любым обстоятельствам, просто все приспосабливаются по-разному. Кто-то может быстро привыкнуть, а кому то требуется дополнительное время", - рассказал Жетписбаев.

По словам профессора, смена часового пояса не может принести серьезного вреда организму на физиологическом уровне: это временный дискомфорт, который можно пережить. При этом утверждения о том, что после перевода стрелок увеличились заболевания, неверно, так как это не могло проявиться столь быстро.

"Жизнь невозможна без стрессов, но стрессы помогают "встряхнуть" организм, подключить внутренние резервы. От стресса выделяются гормоны, которые разгоняют физиологические процессы. Так что в каком-то смысле подобный стресс даже полезен для нас", - считает ученый.

По мнению Бека Жетписбаева, казахстанцы вскоре смогут адаптироваться к новому режиму, а их биологические часы подстроятся под новое время.