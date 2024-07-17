К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414

Казахстанцев убедительно просят не передавать сообщения с кодами, присланные с номера 1414, третьим лицам, сообщает Zakon.kz.
Обращение опубликовали на аккаунте Egov.kz 17 июля 2024 года.
"Уважаемые пользователи! Не передавайте сообщения, направленные от 1414 с кодами, третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников. Злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к вашим цифровым данным, что влечет за собой угрозу стать добычей мошенников", – говорится в обращении.
Кроме того, в Egov напомнили, что, передав третьим лицам свою ЭЦП, "вы практически передаете им возможность юридической подписи, и ответственность за последствия будете нести вы".
Как можно защитить свои данные:
"Согласно п. 2 ст. 10 закона РК об ЭЦП, закрытые ключи ЭЦП не могут быть переданы другим лицам. Согласно п. 5 ст. 640 Кодекса, незаконная передача закрытого ключа ЭЦП другим лицам грозит штрафом для физических лиц в размере 10 МРП, а для юридических лиц – 15 МРП", – добавили в Egov.
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