Почти 15 тысяч тенге на каждого ребенка: названы размеры пособий многодетных казахстанцев

В Казахстане с начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 584,4 тыс. семей на общую сумму 236,2 млрд тенге, в том числе за июнь данный вид пособия получили 594,8 тыс. семей на общую сумму 40 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
В Минтруда и соцзащиты населения РК 17 июля напомнили, что на данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:
В ведомстве отметили, что с 1 января текущего года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.
"В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге", – уточнили в пресс-службе МТСЗН РК.
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