Почти 15 тысяч тенге на каждого ребенка: названы размеры пособий многодетных казахстанцев

В Казахстане с начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 584,4 тыс. семей на общую сумму 236,2 млрд тенге, в том числе за июнь данный вид пособия получили 594,8 тыс. семей на общую сумму 40 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

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В Минтруда и соцзащиты населения РК 17 июля напомнили, что на данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют: с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

В ведомстве отметили, что с 1 января текущего года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.